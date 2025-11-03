Postignut dogovor za RiTE Ugljevik

Rudnik i termoelektrana Ugljevik imaju saglasnost za ulazak u eksploataciono polje "Istok 2" – to je iznjedrio sastanak energo čelnika s premijerom Republike Srpske. Vlada je dala saglasnost i na prijedlog konačnog ugovora o preuzimanju većinskog vlasničkog udjela kompanije „Komsar“ od strane preduzeća „GAS-RES“.

"Danas u toku dana će „GAS-RES“ zakazati sjednicu Nadzornog odbora i, ukoliko je to uredu, dati saglasnost i ujutru dostaviti resornom ministarstvu da pokrene proceduru i do četvrtka, ukoliko to sve bude kako treba napravljeno u skladu s dogovorima, u četvrtak će Vlada dati saglasnost za zaključenje glavnog ugovora. Mi smo rekli maksimalno u narednih 10 dana, ali ako bude sve ovo urađeno kako treba, biće zaključen u petak", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

„GAS-RES“ je dosad isplatio 93 miliona evra nakon što je od Vlade Republike Srpske dobio zadatak da preuzme četiri koncesije od preduzeća "Komsar-enerdži".

"Radi se o dvije koncesije uglja, jednu na krečnjak i jednu za izgradnju dva bloka termoelektrane od 350 megavata. Do sada smo već po ovome isplatili 93 miliona evra, po prvom predugovoru 30 miliona i po aneksu predugovora još 63 miliona evra. Ostalo je još 30 miliona evra od ukupne kupoprodajne cijene, dakle 123 miliona evra, da upišemo taj udio i da možemo na jedan adekvatan način odgovoriti energetskim zahtjevima u budućnosti", istakao je vršilac dužnosti direktora preduzeća "GAS-RES" Nikica Vranješ.

Nema više razloga za strah i manipulacije, jer je sada osiguran nesmetan pristup ležištima uglja, uvjeravaju.

"Danas smo definisali vrlo jasno da će se osigurati nesmetan pristup postojećem RiTE Ugljevik u područje „Istok 2“. To je područje gdje se nalaze rezerve uglja koje su geološki procijenjene na vrijednost negdje oko 73 miliona tona, što će biti dovoljno za nesmetan rad ove elektrane u dalekoj budućnosti", naveo je ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Petar Đokić.

"Imamo jasan plan i da ćemo preuzimanjem "Istoka 2" RiTE imati stabilnost 25 godina. To znači stabilnost za radnike, njihove porodice i opštinu koja će dobiti naknadu", objasnio je generalni direktor Elektropreivrede Republike Srpske Luka Petrović.

Sada se energo-čelnici nadaju da je ovo dovoljno da se radnici vrate na posao. Podsjeća prvi čovjek RiTe Ugljevik da problemi ovog preduzeća nisu od juče.

"Ja hoću da vjerujem da će nakon ove izjave i nakon svega ovoga što smo danas dogovorili radnici RiTE Ugljevik danas do kraja dana ili najkasnije ujutru nastaviti aktivnosti oko eksploatacije uglja i da stvorimo dovoljne količine za nesmetan rad Termoelektrane Ugljevik", kazao je vršilac dužnosti direktora RiTE Ugljevik Diko Cvijetanović.

To neće tako lako ići. Tako se barem čini prema obavještenju Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik, u kome stoji da će sutra biti održan mirni protestni skup u Ugljeviku.