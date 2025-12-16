"Federer više nije htio da trenira sa mnom"

Mari ističe da je Rodžer Federer u jednom trenutku samo prestao da trenira sa njim, ali i sa ostalim velikim rivalima.

"Trenirao bih sa njima, trenirao bih sa Đokovićem i Nadalom. Kada sam počeo, trenirao sam sa Federerom. Ali, onda je on, poslije godinu ili dvije, prestao. Više nije trenirao sa mnom", rekao je Mari.

Federer je ostajao pri svom.

"Nikad nije trenirao sa Đokovićem ili Nadalom, mislim da ih je smatrao konkurentima.

Tenis Nadal progovorio o Đokoviću i Federeru

Volim da treniram sa njima, jednostavno zato što mi je to dalo priliku da vidim u kakvoj su formi. Ne bih trenirao sa njima par dana prije velikog meča, ali nekoliko nedjelja prije velikog turnira, tada bih. Nikad nisam išao na večeru sa njima, dok bih sad volio da to radim, da ih vidim u društvu", istakao je on.

Mari je protiv svih njih imao negativan skor. Protiv Federera 11-14, Đokovića 11-25, a Nadala 7-17.

(b92)