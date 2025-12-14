Logo
Large banner

Mladi teniser iz Brčkog pobjednik turnira u dublu na Floridi

Izvor:

SRNA

14.12.2025

13:29

Komentari:

0
Млади тенисер из Брчког побједник турнира у дублу на Флориди
Foto: Srna

Šesnaestogodišnji teniser Filip Đokić iz Brčkog osvojio je prvo mjesto u igri parova na turniru "Oranž boul" na Floridi koji slovi za nezvanično prvenstvo svijeta mladih tenisera.

Đokić je zajedno sa američkim teniserom Seanom Pengom u finalnom meču savladao američki dubl Rafael Pavar - Vang Zesen sa 2:0 u setovima (6:4; 7:6 /4/).

Đokić je reprezentativac Srbije u svojoj kategoriji i na ovom turniru nastupio je pod srpskom trobojkom. U dosadašnjoj karijeri osvojio je brojne titule, a ovo mu je najveći uspjeh do sada.

Новак Ђоковић

Tenis

Najteži mu nanio Srbin: Najgori porazi Novaka Đokovića

On je izrazio zadovoljstvo što je imao odličnog saigrača, sa kojim se prvi put susreo i zaigrao.

"Presrećan sam zbog pobjede u dublu. Naravno nije bilo lako biti najbolji među 64 odlična igrača. Zajedno sa trenerom Dušanom Milovanovićem otputovao sam u SAD 3. decembra i ovaj 13. decembar za mene neće biti upamćen po lošem, već će zaista biti datum koga ću se zauvijek s radošću sjećati", rekao je Đokić.

Do pobjede u igri parova šampionski dubl Đokić - Sean u prvom kolu savladao je braću blizance Rajt 2:, u osmini finala sa 2:1 savladali su Hejal i Pejp, a u četvrfinalnom duelu nakon velike borbe i četiri spasene meč lopte predali su se Vaughan i Ros 2:1.

Крајиновић

Tenis

Filip Krajinović rekao zbogom tenisu, obratio se Đoković

U polufinalnom meču šampionski dubl je bio bolji od para Gud - Pedraza 2:0.

Mlađani Đokić je osim u dublu nastupio i u pojedinačnoj konkurenciji, gdje se nakon tri pobjede u kvalifikacijama nad perspektivnim američkim teniserima Vedom Vangom 2:0, Aleksanderom Dirleom 2:0, Gurbazom Narangom 2:0, plasirao u glavni turnir, ali je u prvom kolu izgubio od Vang Zesena kojem se pobjedom u finalu dublova u potpunosti revanširao.

Podijeli:

Tagovi:

Filip Đokić

Brčko

Florida

"Oranž boul"

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Алкарас открио зашто не може бити као Ђоковић

Tenis

Alkaras otkrio zašto ne može biti kao Đoković

1 d

0
Ђоковић шокирао све у Копенхагену: Скинуо се у мрклом мраку, па ушао у ледени канал да плива

Tenis

Đoković šokirao sve u Kopenhagenu: Skinuo se u mrklom mraku, pa ušao u ledeni kanal da pliva

3 d

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Đoković donio neočekivanu odluku pred Australijan open

3 d

0
Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу

Tenis

Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

6 d

0

Više iz rubrike

Алкарас открио зашто не може бити као Ђоковић

Tenis

Alkaras otkrio zašto ne može biti kao Đoković

1 d

0
Оперисан Рафаел Надал

Tenis

Operisan Rafael Nadal

2 d

0
Арина Сабаленка открила ко је за њу најбољи тенисер свијета

Tenis

Arina Sabalenka otkrila ko je za nju najbolji teniser svijeta

3 d

0
Тениски рекет

Tenis

Teniser suspendovan na 20 godina

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

16

03

Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner