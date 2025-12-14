Mladi teniser iz Brčkog pobjednik turnira u dublu na Floridi

Šesnaestogodišnji teniser Filip Đokić iz Brčkog osvojio je prvo mjesto u igri parova na turniru "Oranž boul" na Floridi koji slovi za nezvanično prvenstvo svijeta mladih tenisera.

Đokić je zajedno sa američkim teniserom Seanom Pengom u finalnom meču savladao američki dubl Rafael Pavar - Vang Zesen sa 2:0 u setovima (6:4; 7:6 /4/).

Đokić je reprezentativac Srbije u svojoj kategoriji i na ovom turniru nastupio je pod srpskom trobojkom. U dosadašnjoj karijeri osvojio je brojne titule, a ovo mu je najveći uspjeh do sada.

On je izrazio zadovoljstvo što je imao odličnog saigrača, sa kojim se prvi put susreo i zaigrao.

"Presrećan sam zbog pobjede u dublu. Naravno nije bilo lako biti najbolji među 64 odlična igrača. Zajedno sa trenerom Dušanom Milovanovićem otputovao sam u SAD 3. decembra i ovaj 13. decembar za mene neće biti upamćen po lošem, već će zaista biti datum koga ću se zauvijek s radošću sjećati", rekao je Đokić.

Do pobjede u igri parova šampionski dubl Đokić - Sean u prvom kolu savladao je braću blizance Rajt 2:, u osmini finala sa 2:1 savladali su Hejal i Pejp, a u četvrfinalnom duelu nakon velike borbe i četiri spasene meč lopte predali su se Vaughan i Ros 2:1.

U polufinalnom meču šampionski dubl je bio bolji od para Gud - Pedraza 2:0.

Mlađani Đokić je osim u dublu nastupio i u pojedinačnoj konkurenciji, gdje se nakon tri pobjede u kvalifikacijama nad perspektivnim američkim teniserima Vedom Vangom 2:0, Aleksanderom Dirleom 2:0, Gurbazom Narangom 2:0, plasirao u glavni turnir, ali je u prvom kolu izgubio od Vang Zesena kojem se pobjedom u finalu dublova u potpunosti revanširao.