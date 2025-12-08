Logo
Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

08.12.2025

13:16

Komentari:

0
Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Srpski teniser Novak Đoković upitan je ko će igrati u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, za koje je održan žrijeb nedavno u Vašingtonu, a njegov odgovor je bio poprilično ambiciozan.

I ranije je on govorio da će Portugal biti svjetski šampion, a sada je dodao i koji tim će im se suprotstaviti u finalu.

"Portugal, tako što će pobediti Meksiko u finalu", rekao je Đoković.

Nakon začuđenog komentara novinara zbog izbora Meksika, Đoković je rekao da je hrabar.

илу-робот-01092025

Svijet

Roboti pomažu dementnim Japancima

"Kažem, biću hrabar po tom pitanju. Portugal i Meksiko u finalu, Portugal osvaja", poentirao je Đoković.

