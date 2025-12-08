Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

08.12.2025
13:16
Komentari:0
Srpski teniser Novak Đoković upitan je ko će igrati u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, za koje je održan žrijeb nedavno u Vašingtonu, a njegov odgovor je bio poprilično ambiciozan.
I ranije je on govorio da će Portugal biti svjetski šampion, a sada je dodao i koji tim će im se suprotstaviti u finalu.
"Portugal, tako što će pobediti Meksiko u finalu", rekao je Đoković.
Nakon začuđenog komentara novinara zbog izbora Meksika, Đoković je rekao da je hrabar.
Svijet
Roboti pomažu dementnim Japancima
"Kažem, biću hrabar po tom pitanju. Portugal i Meksiko u finalu, Portugal osvaja", poentirao je Đoković.
🇷🇸 Novak Djokovic makes his World Cup prediction:— Swish 🍒 Tennis (@Zwxsh) December 8, 2025
"I'm going to be blunt about it, Portugal... and they're going to beat Mexico in the final."
Thoughts? ⚽ 🇵🇹 🏆pic.twitter.com/MnetTPtaXv
Najnovije
Najčitanije
14
13
13
39
13
37
13
32
13
29
Trenutno na programu