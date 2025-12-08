Logo
Kineskom funkcioneru smrtna kazna preinačena u doživotnu

Tanjug

08.12.2025

16:54

Кинеском функционеру смртна казна преиначена у доживотну
Bivši zvaničnik kineske Komunističke partije i nekadašnji zamjenik gradonačelnika Pekinga, Gou Džongven, koji je optužen za korupciju i zloupotrebu položaja, osuđen je na smrt, ali će mu kazna biti preinačena u doživotni zatvor pošto je priznao krivicu.

Presudu je izrekao sud u Jančengu, u istočnoj kinesko provinciji Đijangsu, preneo je Global tajms. Kako se navodi, Gou su doživotno oduzeta politička prava, kao i sva lična imovina.

Na suđenju je ustanovljeno da je on od 2009. do 2024. iskoristio svoj položaj na mjestu zamjenika gradonačelnika Pekinga i člana Stalnog opštinskog komiteta Komunističke partije Kine za taj grad, kao i neke druge funkcije, da bi pomogao u dodeljivanju poslovnih operacija i projektnih dozvola pojedincima i firmama.

Kako se navodi, on je ostvario nezakonitu dobit od više od 236 miliona juana (33,4 miliona dolara).

Imajući, međutim, u vidu da je Gou priznao svoja djela i svojevoljno otkrio neke od činjenica o korupciji koje nisu bile poznate istražnim vlastima, kao i da je izrazio kajanje i vratio nezakonitu dobit, odlučeno je da smrtna kazna ne bude odmah izvršena, već da nakon dvogodišnjeg perioda bude preinačena u doživotni zatvor bez mogućnosti puštanja na uslovnu slobodu, navodi Global Tajms.

