Mladić (19) naoružan ušao u tržni centar pa sam pozvao policiju

08.12.2025

15:41

Младић (19) наоружан ушао у тржни центар па сам позвао полицију

Norveška policija saopštila je u ponedjeljak da je uhapsila osumnjičenog napadača nakon što je primila dojave o pucnjavi u najvećem trgovačkom centru u Oslu.

Policija je u saopštenju navela da nisu pronađene povrijeđene osobe i da je ponovo sigurno otvoriti centar, nakon što je ranije bio evakuisan.

"Policija je primila dojavu od muškarca, odnosno mladića, starog 19 godina. Pozvao nas je i rekao da ima vatreno oružje i druge stvari. Odmah smo krenuli ovamo u Storo centar. Na putu smo primili informaciju da je ispaljen hitac", rekao je glasnogovornik policije Tom Berger.

илу-снијег-24112025

Svijet

Kako se Norvežani nose sa zimom: Formula koja može uljepšati hladne dane

Naveo je da je policija uspjela brzo da stigne na mjesto događaja te stavi napadača pod kontrolu. Naveli su i da niko nije povrijeđen u ovom incidentu.

"Pretražili smo cijeli centar. Centar je neko vrijeme bio zatvoren. Evakuisali smo ga. Sada je ponovo otvoren i svi su se mogli vratiti unutra", rekao je glasnogovornik policije Tom Berger.

Novinarima je rekao da je osumnjičeni takođe nosio bejzbol palicu i nož, prenosi Kliks.

