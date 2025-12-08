Mladić (19) naoružan ušao u tržni centar pa sam pozvao policiju

Norveška policija saopštila je u ponedjeljak da je uhapsila osumnjičenog napadača nakon što je primila dojave o pucnjavi u najvećem trgovačkom centru u Oslu.

Policija je u saopštenju navela da nisu pronađene povrijeđene osobe i da je ponovo sigurno otvoriti centar, nakon što je ranije bio evakuisan.

"Policija je primila dojavu od muškarca, odnosno mladića, starog 19 godina. Pozvao nas je i rekao da ima vatreno oružje i druge stvari. Odmah smo krenuli ovamo u Storo centar. Na putu smo primili informaciju da je ispaljen hitac", rekao je glasnogovornik policije Tom Berger.

Naveo je da je policija uspjela brzo da stigne na mjesto događaja te stavi napadača pod kontrolu. Naveli su i da niko nije povrijeđen u ovom incidentu.

"Pretražili smo cijeli centar. Centar je neko vrijeme bio zatvoren. Evakuisali smo ga. Sada je ponovo otvoren i svi su se mogli vratiti unutra", rekao je glasnogovornik policije Tom Berger.

Novinarima je rekao da je osumnjičeni takođe nosio bejzbol palicu i nož, prenosi Kliks.