Teška nesreća u SAD-u: Jedna osoba poginula, druga u kritičnom stanju nakon sudara dva helikoptera

Dva helikoptera sudarila su se u vazduhu u Nju Džerziju i pritom je jedna osoba poginula, saopštila je lokalna policija novinarima.

Šef policije Hamontona Kevin Fril rekao je da je jedna osoba prevezena u bolnicu u stanju opasnom po život.

❗️⚠️🇺🇸 - Helicopter spirals out of control after mid-air collision in Hammonton, New Jersey



One person was killed and another critically injured following a mid-air collision between two helicopters—an Enstrom F-28A and an Enstrom 280C—near Hammonton Municipal Airport on… pic.twitter.com/wVmHKrJHSa — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025

Fril je dodao da je policija obavijestila Federalnu upravu za vazduhoplovstvo /FAA/ i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja /NTSB/ o incidentu u blizini Hamontona.