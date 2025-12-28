Logo
Teška nesreća u SAD-u: Jedna osoba poginula, druga u kritičnom stanju nakon sudara dva helikoptera

28.12.2025

20:53

Хеликоптер
Foto: Pexels

Dva helikoptera sudarila su se u vazduhu u Nju Džerziju i pritom je jedna osoba poginula, saopštila je lokalna policija novinarima.

Šef policije Hamontona Kevin Fril rekao je da je jedna osoba prevezena u bolnicu u stanju opasnom po život.

Fril je dodao da je policija obavijestila Federalnu upravu za vazduhoplovstvo /FAA/ i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja /NTSB/ o incidentu u blizini Hamontona.

pad helikoptera

