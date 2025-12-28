Logo
Mostarac optužen za maltretiranje: Djevojku udario autom, prijetio da će je ubiti

28.12.2025

20:42

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Foto: Unsplash

Mostarac J.S. (20) optužen je za maltretiranje djevojke R.Ć., prema kojoj je bio agresivan u vezi, povređivao je, prijetio da će ubiti nju i sebe, a kako je navedeno u optužnici, dva puta ju je udario autom.

Opštinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva ZHK Široki Brijeg koja mladića tereti da je u sticaju počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i lake tjelesne povrede.

Prema optužnici, on je ranije bio u ljubavnoj vezi sa R.Ć., s kojom je održavao bliske kontakte, a koju je u toj vezi duži period učestalo pratio i uznemiravao.

Kako se navodi, dok je djevojka bila u društvu sa svojim prijateljicama, pratio ju je, tražeći od nje da mu preda njen mobilni telefon kako bi vidio s kim komunicira.

To je djevojka odbila učiniti, a optuženi je, revoltiran što se ona druži sa njoj bliskim osobama, vrijeđao djevojku i izgovarao joj pogrdne riječi.

Kako piše u optužnici, vikao je na R.Ć., prijeteći joj da će ubiti nju i sebe, a tokom veze agresivno se ponašao prema njoj.

"Nasilno ju je dizao u vazduh, a potom bacao na tlo. Vozilom u dva navrata ju je udario te je pala na tlo", piše u optužnici.

Takođe se navodi da je 9. maja ove godine u popodnevnim satima autom sa R.Ć. krenuo u Međugorje, a tokom vožnje je vikao na djevojku, snažno je stiskajući za ruku, te je vozio neprilagođenom brzinom.

Dodaje se da je prilikom vožnje djevojku rukama grubo uzimao za lice i udario u predjelu usne, nanijevši joj na taj način lake povrede u obliku oguljotine u predjelu donje usne, a R.Ć. je počela plakati.

"Pitao ju je hoće li ići na sastanak maturanata i tamo pokazivati svoja prsa i flertovati s drugim momcima. U momentu kada su došli u Široki Brijeg, pored škole je parkirao vozilo i u momentu kada je ona krenula izlaziti iz vozila, uhvatio je za stomak i vukao natrag u vozilo, što ju je zaboljelo", navodi se u optužnici.

Kako se dodaje, djevojka je uzela ključ vozila i rekla da će ga baciti, ali joj je prišao i istrgao ključ, pokušavajući joj oteti mobilni telefon.

Zatim joj je snažno stisnuo ruku, odvezao se autom, a nju ostavio.

On se zaustavio na cesti, dok ga je djevojka tražila, a njihov sukob je vidjela nepoznata osoba, koja je sve to prijavila policiji, prenose Nezavisne.

Tagovi:

Mostar

Nasilje

