Vijeće naroda: Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa, čeka se nova sjednica NSRS

Vijeće naroda Republike Srpske, kako nezvanično saznaje RTRS, utvrdilo je da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci Narodne skupštine Republike Srpske kojom je prihvaćena ostavka predsjednika Vlade Save Minića.

Ovim su stvoreni usovi da odluka o ostavci bude objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske.

Odmah potom, v.d. predsjednika Republike Ana, Trišć Babić, povjeriće ponovo Savi Miniću mandat za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Po okončanju ove procedure, biće održan skupštinski Kolegijum, koji bi trebalo da zakaže i drugu posebnu sjednicu Narodne skupštine, a na kojoj bi Savo Minić trebalo da bude potvrđen za premijera i izabrana nova Vlada Republike Srpske.