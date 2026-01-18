Minić: Pozitivan zamah Vlade Srpske neće biti prekinut vještačkim krizama

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je nedopustivo da pozitivan zamah Vlade bude prekinut vještačkim krizama i da je odlučio da podnese ostavku kao čin odgovornosti, a s ciljem političke stabilnosti i kontinuiteta vlasti.

Minić je na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske istakao da će ovom odlukom dodatno biti ojačana Srpska, koja će biti otpornija na svaki vid pritiska.

On je dodao da ovim činom ne mijenja kurs Vlade, a da je prioritet jačanje sposobnosti Srpske da brani svoje nadležnosti predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom.

"Nedopustivo je da pozitivan zamah Vlade bude prekinut vještačkim krizama. Zato smo donijeli odluku kojom ćemo dodatno ojačati Republiku Srpsku, koja će biti otpornija na svaki vid pritiska. Želim jasno reći narodu Srpske da radi svega ovog, u skladu sa Ustavom, podnosim ostavku na funkciju predsjednika Vlade", rekao je Minić.

On je naveo da je protekla godina za Republiku Srpsku bila ispunjena teškim izazovima, da je to bila jedna od najtežih godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Suočavali smo se sa političkim pritiscima. Cilj je bio umanjenje suštine državnosti Republike Srpske. Međutim, Srpska je izašla stabilnija i jača i pokazala jedinstvo. U nemogućim okolnostima ostali smo neokrnjeni, a jedini pravni okvir za BiH jeste Dejtonski ustav", naglasio je Minić.

On je dodao da se izazovna vremena nastavljaju i u ovoj godini ali da neće biti dozvoljeno da drugi diktiraju budućnost.

"Zato jačamo institucije Srpske i kapacitete da suvereno možemo donositi odgovornost. Radićemo na unapređenju Srpske, jer je to naše trajno opred‌jeljenje. Drugi nisu planirali da postoji Srpska, ali smo zato mi planirali da postoji", rekao je Minić.

On je naglasio da je Republika Srpska okrenuta budućnosti i da želi razvoj, stabilnost i investicije.

"Neće biti smanjenja primanja u Srpskoj, a podsjećam da smo usvojili niz propisa koji znače više plate, ali i sigurnost za penzionere, borce i mlade. Pokrenuli smo i strateške projekte i ovakvim putem nastavljamo", kaže Minić.

Nakon što je usvojena Minićeva ostavka, okončana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.