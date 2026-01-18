Logo
Large banner

Poslanici NSRS usvojili ostavku Save Minića

Izvor:

ATV

18.01.2026

11:24

Komentari:

0
Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 29. posebnoj sjednici usvojila ostavku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, koja povlači ostavku Vlade.

Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja. Ostavka premijera i Vlade usvojena je bez rasprave.

Uskoro bi trebalo da zasjeda Kolegijum skupštine o održavanju još jedne sjednice o izboru nove Vlade.

Ненад Стевандић-24102025

Republika Srpska

Stevandić: Potez bijelim figurama

Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

Republika Srpska

Posebna sjednica NSRS o usvajanju ostavke Save Minića

48 min

0
Ковачевић: Српска повлачи одговорне потезе

Republika Srpska

Kovačević: Srpska povlači odgovorne poteze

1 h

2
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Potez bijelim figurama

2 h

0
Додик: СНСД ће радити више да се оствари још већи напредак у Српској

Republika Srpska

Dodik: SNSD će raditi više da se ostvari još veći napredak u Srpskoj

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

48

Minić: Pozitivan zamah Vlade Srpske neće biti prekinut vještačkim krizama

11

43

Kecmanović u suzama, otkrio tužne vijesti

11

39

Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

11

24

Poslanici NSRS usvojili ostavku Save Minića

11

12

Pronađeno tijelo jedne žrtve pada aviona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner