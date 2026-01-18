Poslanici NSRS usvojili ostavku Save Minića

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 29. posebnoj sjednici usvojila ostavku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, koja povlači ostavku Vlade.

Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja. Ostavka premijera i Vlade usvojena je bez rasprave.

Uskoro bi trebalo da zasjeda Kolegijum skupštine o održavanju još jedne sjednice o izboru nove Vlade.

Republika Srpska Stevandić: Potez bijelim figurama

Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.