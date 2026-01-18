Logo
Large banner

Dodik: SNSD će raditi više da se ostvari još veći napredak u Srpskoj

18.01.2026

08:24

Komentari:

2
Додик: СНСД ће радити више да се оствари још већи напредак у Српској
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će SNSD raditi više kako bi ove godine bio ostvaren još veći napredak u Republici Srpskoj.

"Izborom nove vlade pokazujemo odlučnost da sami odlučujemo o sebi i veliku sposobnost da ozbiljne društvene procese sprovedemo u najkraćem roku", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

НСРС

Republika Srpska

Danas dvije posebne sjednice NSRS

Dodik je dodao da je protekle sedmice razgovarao sa mandatarom za novi sastav Vlade Savom Minićem, koji će nastaviti sve započete aktivnosti i projekte.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

SNSD

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Данас двије посебне сједнице НСРС

Republika Srpska

Danas dvije posebne sjednice NSRS

3 h

3
Минић: Посебно ми је важно што је међу новим министрима и један Херцеговац

Republika Srpska

Minić: Posebno mi je važno što je među novim ministrima i jedan Hercegovac

15 h

2
Кошарац раскринкао Црнатка: Покварио им Минић план скројен са ОХР-ом

Republika Srpska

Košarac raskrinkao Crnatka: Pokvario im Minić plan skrojen sa OHR-om

15 h

14
Цвијановић поручила Црнатку: Будите тихи и пристојни

Republika Srpska

Cvijanović poručila Crnatku: Budite tihi i pristojni

16 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

48

Minić: Pozitivan zamah Vlade Srpske neće biti prekinut vještačkim krizama

11

43

Kecmanović u suzama, otkrio tužne vijesti

11

39

Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

11

24

Poslanici NSRS usvojili ostavku Save Minića

11

12

Pronađeno tijelo jedne žrtve pada aviona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner