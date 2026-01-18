Dodik: SNSD će raditi više da se ostvari još veći napredak u Srpskoj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će SNSD raditi više kako bi ove godine bio ostvaren još veći napredak u Republici Srpskoj.

"Izborom nove vlade pokazujemo odlučnost da sami odlučujemo o sebi i veliku sposobnost da ozbiljne društvene procese sprovedemo u najkraćem roku", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Republika Srpska Danas dvije posebne sjednice NSRS

Dodik je dodao da je protekle sedmice razgovarao sa mandatarom za novi sastav Vlade Savom Minićem, koji će nastaviti sve započete aktivnosti i projekte.