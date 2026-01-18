Dodik: SNSD će raditi više da se ostvari još veći napredak u Srpskoj

18.01.2026
08:24
Komentari:2
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će SNSD raditi više kako bi ove godine bio ostvaren još veći napredak u Republici Srpskoj.
"Izborom nove vlade pokazujemo odlučnost da sami odlučujemo o sebi i veliku sposobnost da ozbiljne društvene procese sprovedemo u najkraćem roku", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Republika Srpska
Danas dvije posebne sjednice NSRS
Dodik je dodao da je protekle sedmice razgovarao sa mandatarom za novi sastav Vlade Savom Minićem, koji će nastaviti sve započete aktivnosti i projekte.
SNSD će raditi više kako bismo ove godine ostvarili još veći napredak u Republici Srpskoj. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 18, 2026
Izborom nove vlade pokazujemo odlučnost da sami odlučujemo o sebi i veliku sposobnost da ozbiljne društvene procese sprovedemo u najkraćem roku.
Tokom sedmice razgovarao sam s mandatarom… pic.twitter.com/LsKVdh2DrJ
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
15 h2
Republika Srpska
15 h14
Republika Srpska
16 h2
Najnovije
Najčitanije
11
48
11
43
11
39
11
24
11
12
Trenutno na programu