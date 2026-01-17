Logo
Cvijanović poručila Crnatku: Budite tihi i pristojni

17.01.2026

19:50

Цвијановић поручила Црнатку: Будите тихи и пристојни
Kada je Republika Srpska proglašavala vojnu neutralnost, vi iz opozicije ste zviždali, skakali i divljali po Narodnoj skupštini, pokušavajući to da spriječite, navela je potpredsjednica SNSD Željka Cvijanović na Iksu.

"Što se ove teme tiče, bolje da budete tihi i pristojni. Pogotovo Crnadak", poručila je Cvijanovićeva.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Novi ministri će donijeti novu energiju, čeka nas mnogo posla

Ovaj komentar je uslijedio nakon što je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak na Iksu objavio sliku Cvijanovićeve i komandanta NATO-a sa božićnog prijema u Sarajevu navodeći da se "ne sjeća kada je zadnji put vidio da se neko nekome toliko obradovao".

Željka Cvijanović

Igor Crnadak

