Cvijanović poručila Crnatku: Budite tihi i pristojni

17.01.2026
19:50
Komentari:0
Kada je Republika Srpska proglašavala vojnu neutralnost, vi iz opozicije ste zviždali, skakali i divljali po Narodnoj skupštini, pokušavajući to da spriječite, navela je potpredsjednica SNSD Željka Cvijanović na Iksu.
"Što se ove teme tiče, bolje da budete tihi i pristojni. Pogotovo Crnadak", poručila je Cvijanovićeva.
Minić: Novi ministri će donijeti novu energiju, čeka nas mnogo posla
Ovaj komentar je uslijedio nakon što je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak na Iksu objavio sliku Cvijanovićeve i komandanta NATO-a sa božićnog prijema u Sarajevu navodeći da se "ne sjeća kada je zadnji put vidio da se neko nekome toliko obradovao".
Kada je Republika Srpska proglašavala vojnu neutralnost, vi iz opozicije ste zviždali, skakali i divljali po Narodnoj skupštini, pokušavajući to da spriječite. Što se ove teme tiče, bolje da budete tihi i pristojni. Pogotovo Crnadak. https://t.co/VnGxYMeMZj— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 17, 2026
1 h0
2 h0
2 h0
2 h0
