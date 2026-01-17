Sutra dvije posebne sjednice NSRS

U Banjaluci će sutra biti održana posebna sjednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića. Po okončanju ove posebne sjednice, trebalo bi da zasjeda Kolegijum Narodne skupštine o održavanju nove sjednice o izboru nove vlade.

Prva, s početkom u 11 časova na kojoj će se poslanici izjasniti o ostavci predsjednika Vlade Srpske Save Minića i njegovog kabineta.

Gradovi i opštine Hercegovina dobija predstavnika u Vladi Srpske

Odmah potom skupštinski kolegijum trebalo bi da usaglasi i održavanje druge o izboru nove, rekonstruisane Vlade koju će predvoditi mandatar Savo Minić. U vladajućoj strukturi ove poteze smatraju institucionalnom i ustavnom zaštitom izvršne vlasti Srpske, ali ne i u opoziciji. Ostaju dosljedni – spremni vlast da kritikuju, ne propitujući sarajevske zakulisne namjere.

Nebrojeni su politički manifesti i "udruženi sarajevsko domicilno-međunarodni poduhvati" da se uruše institucije Republike Srpske, da Sarajevo Banjaluci kidnapuje entitetsku autonomiju, "prekroji" sudbinu, promijeni izbornu volju građana...

Posljednja pripremljena sarajevska "zamka" prepoznata je u sve glasnijem osporavanju Vlade. Ulogu egzekutora "preuzeo" je krnji Ustavni sud koji već godinama ne presuđuje po pravu i pravdi već prema političkim instrukcijama.

- Njihova ideja je bila da kroz ovo obezglave Republike Srpske da mi nemamo institucije da u godini koja je pred nama uđemo u sistem u kojem apsolutno niko ne može da donosi bilo kakve odluke i da pokušaju da predstave ovdje nekakvu kriznu situaciju, zemlju slučaj kad je u pitanju naša Srpska - naveo je Mladen Ilić, poslanik u NSRS.

Republika Srpska je odgovorila, ustavno zakonski i institucionalno, pa će krnji Ustavni sud pravno bespredmetno da rješava već riješenu stvar i da „preispituje“ sudbinu bivše Vlade. Ovakav iznuđen manevar, za opozicione partije prilika je za nove žestoke kritike. Ali ne sarajevskog pokušaja obezglavljivanja Srpske, već uobičajeno srpske vladajuće strukture.

"Ova sjednica je jedno veliko poniženje Narodne skupštine od strane SNSD-a jer je ova stranka uporno tvrdila da je Vlada zakonita i da je Vlada ustavna. I što se nas tiče prije svega ćemo tražiti odgovore na ova pitanja", smatra Igor Crnadak iz PDP-a.

Tvrde isto vladajući i sada. Ali već su iskusili nakaradnost sarajevskog pravosuđa i krivičnog i ustavnog, u kojem je zakulisna politika otela mjesto i ulogu pravu.

Od opozicionih kolega podršku i ne očekuju, jer je izostajala i svih prethodnih godina kada god bi se o sudbini institucija Srpske u parlamentarnim klupama odlučivalo.

"Umjesto da stanemo u zaštitu institucija Republike Srpske jedan dio ljudi u opoziciji zbog nemogućnosti da dođe na vlast putem izbora od strane građana, oni žele da ih tu neko postavi. I zato oni u suštinu podržavaju sve ove procese koji dolaze iz političkog sarajeva i dijela međunarodne zajednice", naveo je Darko Banjac, poslanik u NSRS.

Nedostatak političke zrelosti i vizije, ili pak svjesno zatvaranje očiju pred perfidnim sarajevskim udarcima na Republiku Srpsku i njene institucije!?

Šta god da je po srijedi srpski parlamentarni puk je razjedinjen!

Ali to neće niti može spriječiti Narodnu skupštinu da izvršava svoje zakonodavne nadležnosti, jasan je Nenad Stevandić.

"Sada kada smo mi obilježili bijelim figurama prije njih odnosno nismo reagovali na njih nego odgigrali svoju igru vidjeli ste jednu veliku kuknjavu i najavu neke opstrukcije, ali Skupština je u punom ustavnom kapacitetu i integritetu i do sada za ove tri godine nikada nisu uspjeli da ospore, ili spriječe da skupština izvršava svoje ustavne zadatke", ukazao je Stevandić.

Pravni eksperti smatraju da je nakon političkog "manevra" iz Banjaluke deplasirano i besmisleno da krnji Ustavni sud BiH uopšte razmatra apelaciju sarajevskih poslanika o navodnoj nelegitimnosti bivše Vlade premijera Save Minića.

Profesor Vitomir Popović je jasan, ako taj sud ipak ostane dosljedan svom planu, odluka ili stav sudija može da bude samo deklarativne prirode, bez bilo kakvih pravnih posljedica.