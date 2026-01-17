Minić saopštio ko su novi ministri u Vladi Srpske

Budući mandatar Savo Minić saopštio je na konferenciji za novinare novi sastav Vlade Republike Srpske sa pet novih ministara.

Novi ministri su:

Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske - Draga Mastilović, umjesto Siniše Karana.

Ministar privrede i preduzeća Republike Srpskoj - Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, umjesto Vojina Mitrovića.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske - Ned Puhovac, umjesto Denisa Šulića.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske - Radan Ostojić, predsjednik BORS-a, umjesto Danijela Egića.

Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske - Irena Ignjatović, kadar SP, umjesto Selme Čabrić.

U Vladi Srpske ostaju:

Ministar finansija Republike Srpske - Zora Vidović.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske - Željko Budimir.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske - Zoran Stevanović.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske - Petar Đokić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske - Alen Šeranić.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske - Zlatan Klokić.

Ministar prosvete i kulture Republike Srpske - Borivoje Golubović.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske - Bojan Vipotnik.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Anđelka Kuzmić.

Ministar pravde Republike Srpskoj - Goran Selak.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpskoj - Senka Jujić.

Sutra posebna sjednica NSRS

Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Trišić Babić je istakla ranije da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

U Banjaluci će sutra biti održana posebna sjednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića.

Po okončanju ove posebne sjednice, zasjedaće Kolegijum Narodne skupštine o održavanju nove sjednice o izboru nove vlade.

Riječ je o 19. sazivu Vlade Republike Srpske.