Mazalica poručio Crnatku: Vlada se bira u NSRS

Poslanik PDP-a Igor Crnadak ponovo pokušava da političku želju predstavi kao pravni zaključak, i to na način koji je opasan jer normalizuje djelovanje institucija BiH kao političkih instrumenata, istakao je za Srnu šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Komentarišući izjavu Crnatka da SNSD "zna da Branko Blanuša pobjeđuje" i da je "jedino rješenje krize da novi predsjednik Republike Srpske odredi mandatara za sastav nove vlade", Mazalica je u izjavi za Srnu pojasnio da Crnatkova cijela konstrukcija počiva na tri netačne pretpostavke.

- Crnadak svjesno podmeće tezu da bi bilo važno ako bi /kandidat opozicije na prijevremenim predsjedničkim izborima/ Branko Blanuša "dodijelio mandat". To nije tačno. Predsjednik može predložiti mandatara, ali Vladu bira Narodna skupština Republike Srpske, većinom glasova, i tu je jedini legitimitet.

Crnadak ovdje nastupa kao da je sve već presuđeno i kao da je odluka Ustavnog suda BiH već poznata. A nije. CIK je donio politički motivisanu odluku o ponavljanju izbora i time faktički pokušao prekrojiti izbornu volju", ukazao je Mazalica.

On je naveo da je opozicija bila inicijator tog pristupa i godinama opravdava rad CIK-a, podsjetivši da jedan član CIK-a Jovan Kalaba dolazi upravo iz PDP-a, gdje je bio predsjednik statutarne komisije, konstatujući da tu neutralnosti nema.

- Crnadak danas glumi da brani "volju naroda", ali suština njegove izjave je ovo: da se prihvati da CIK može prekrajati izborni proces, da se čeka rezultat koji opoziciji odgovara, i da se institucije Republike Srpske drže u blokadi dok se ne ispuni politički scenario opozicije. To nije demokratija, nego politička ucjena", poručio je Mazalica.

On je naglasio da Republika Srpska ima svoje institucije i svoj ustavni poredak, a Vlada se bira u Narodnoj skupštini, ne u CIK-u i ne u medijskim saopštenjima opozicije.