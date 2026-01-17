Logo
Large banner

Mazalica poručio Crnatku: Vlada se bira u NSRS

Izvor:

SRNA

17.01.2026

16:31

Komentari:

0
Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.
Foto: ATV

Poslanik PDP-a Igor Crnadak ponovo pokušava da političku želju predstavi kao pravni zaključak, i to na način koji je opasan jer normalizuje djelovanje institucija BiH kao političkih instrumenata, istakao je za Srnu šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Komentarišući izjavu Crnatka da SNSD "zna da Branko Blanuša pobjeđuje" i da je "jedino rješenje krize da novi predsjednik Republike Srpske odredi mandatara za sastav nove vlade", Mazalica je u izjavi za Srnu pojasnio da Crnatkova cijela konstrukcija počiva na tri netačne pretpostavke.

- Crnadak svjesno podmeće tezu da bi bilo važno ako bi /kandidat opozicije na prijevremenim predsjedničkim izborima/ Branko Blanuša "dodijelio mandat". To nije tačno. Predsjednik može predložiti mandatara, ali Vladu bira Narodna skupština Republike Srpske, većinom glasova, i tu je jedini legitimitet.

Crnadak ovdje nastupa kao da je sve već presuđeno i kao da je odluka Ustavnog suda BiH već poznata. A nije. CIK je donio politički motivisanu odluku o ponavljanju izbora i time faktički pokušao prekrojiti izbornu volju", ukazao je Mazalica.

hitna pomoc

Region

Sin izudarao majku po glavi u dvorištu kuće, pa divljao po kafiću

On je naveo da je opozicija bila inicijator tog pristupa i godinama opravdava rad CIK-a, podsjetivši da jedan član CIK-a Jovan Kalaba dolazi upravo iz PDP-a, gdje je bio predsjednik statutarne komisije, konstatujući da tu neutralnosti nema.

- Crnadak danas glumi da brani "volju naroda", ali suština njegove izjave je ovo: da se prihvati da CIK može prekrajati izborni proces, da se čeka rezultat koji opoziciji odgovara, i da se institucije Republike Srpske drže u blokadi dok se ne ispuni politički scenario opozicije. To nije demokratija, nego politička ucjena", poručio je Mazalica.

On je naglasio da Republika Srpska ima svoje institucije i svoj ustavni poredak, a Vlada se bira u Narodnoj skupštini, ne u CIK-u i ne u medijskim saopštenjima opozicije.

Podijeli:

Tag:

Srđan Mazalica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Син изударао мајку по глави у дворишту куће, па дивљао по кафићу

Region

Sin izudarao majku po glavi u dvorištu kuće, pa divljao po kafiću

1 h

0
У више градова одржани протести у знак подршке Гренланду

Svijet

U više gradova održani protesti u znak podrške Grenlandu

1 h

0
Пјевач Стеван Анђелковић са супругом

Scena

Pjevač ispričao kako je protekla njegova prva bračna noć, pa izjavom sve nasmijao do suza

1 h

0
Цвијановић: "Видовити" Црнадак поново замајава народ

Republika Srpska

Cvijanović: "Vidoviti" Crnadak ponovo zamajava narod

1 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић: "Видовити" Црнадак поново замајава народ

Republika Srpska

Cvijanović: "Vidoviti" Crnadak ponovo zamajava narod

1 h

0
Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

Republika Srpska

Petković: Članovi krnjeg Ustavnog suda BiH prihvatili ulogu političkih sudija

3 h

0
АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Republika Srpska

ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

3 h

2
Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске

Republika Srpska

Saznajemo: Ovo će biti novi ministri u Vladi Srpske

3 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Minić saopštio ko su novi ministri u Vladi Srpske

17

05

Test ličnosti koji je zaludio mreže: Izaberite jednu figuru

17

00

Prenos: Konferencija za novinare Vlade Republike Srpske

16

55

Orban: Sjednice Savjeta EU sve više liče na "ratne savjete"

16

51

Pretukao poznanika, pa prijetio njegovoj ženi da ne zove policiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner