U više gradova održani protesti u znak podrške Grenlandu

Izvor:

SRNA

17.01.2026

16:17

Komentari:

0
У више градова одржани протести у знак подршке Гренланду
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

U Kopenhagenu je danas održan protest više hiljada ljudi protiv planova američkog predsjednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koji je danska autonomna teritorija.

Učesnici protesta, koji su se okupili na Trgu gradske kuće, prije nego što su krenuli ka američkoj Ambasadi, skandirali su "Grenland nije na prodaju", a neki su držali transparente sa sloganima poput "Dalje ruke od Grenlanda" i crveno-bijele zastave Grenlanda, prenosi Rojters.

"Demonstriramo protiv američkih izjava i ambicija da se anektira Grenland. Zahtijevamo poštovanje Danske i prava Grenlanda na samoopredjeljenje. Nadamo se da možemo pokazati da nas ima mnogo koji podržavamo Grenland", saopštilo je Udruženje Inuita.

Proteste su organizovale grenlandske grupe za ljudska prava i nevladine organizacije.

"Veoma sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi Grenlanđani dobijamo. Takođe šaljemo poruku svijetu da se svi morate probuditi. Grenland i Grenlanđani su nehotice postali front u borbi za demokratiju i ljudska prava", rekla je na protestu u Kopenhagenu predsjednik organizacije za Grenlanđane u Danskoj Džuli Rademaher.

Protesti su održani i u drugim mjestima širom Danske, a na Grenlandu su najavljeni za 17.00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Grenland od vitalnog značaja za bezbjednost SAD zbog svog strateškog položaja i velikih zaliha minerala, te da ne isključuje upotrebu sile da bi ga preuzeo.

Više evropskih zemalja poslalo je protekle sedmice svoje vojno osoblje na Grenland, na zahtjev Danske.

Grenland

Protesti

Komentari (0)
