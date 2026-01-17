Raste granica: Velike promjene u udovičkoj penziji

Starosna granica za veliku udovičku penziju u Njemačkoj se postepeno povećava, a to važi i za 2026. godinu.

Prema podacima Njemačkog penzijskog osiguranja, udovice i udovci koji izgube bračnog partnera tokom 2026. godine moraju imati najmanje 46 godina i 6 mjeseci da bi ostvarili pravo na veliku udovičku penziju.

Ova promjena je deo postepenog povećanja starosnih granica u zakonskom penzijskom sistemu.

Prema važećim propisima, izvorna starosna granica od 45 godina se od 2012. godine postepeno povećava na 47 godina.

Ključan je trenutak smrti bračnog partnera, a ne godina u kojoj se podnosi zahtjev, navodi Njemačko penzijsko osiguranje.

Starosna granica raste – ali postoje izuzeci

Za smrtne slučajeve u 2026. godini konkretno važi starosna granica od 46 godina i 6 mjeseci, što je povećanje od 18 mjeseci u odnosu na prvobitnu granicu. Ovo povećanje slijedi isti princip kao i podizanje starosne granice za odlazak u penziju na 67 godina i uzima u obzir demografske promjene.

Prema informativnoj brošuri Njemačkog penzijskog osiguranja, pravo na veliku udovičku penziju postoji i ako starosna granica nije ispunjena, pod uslovom da postoje određene izuzetne okolnosti.

Velika udovička penzija bez obzira na godine u posebnim slučajevima

Osobe sa smanjenom radnom sposobnošću ili one koje su prema propisima važećim do 31. decembra 2000. bile priznate kao profesionalno ili potpuno nesposobne za rad, imaju pravo na veliku udovičku penziju bez obzira na godine.

Takođe, pravo imaju osobe koje odgajaju svoje dijete ili dijete preminulog partnera mlađe od 18 godina. To se, pod određenim uslovima, odnosi i na pastorčad, usvojenu djecu, unuke i braću ili sestre. U tim slučajevima povećanje starosne granice nema uticaja.

Pravo postoji i ako se brine o djetetu sa invaliditetom koje ne može samo da se izdržava, bez obzira na godine djeteta, bilo da je riječ o sopstvenom djetetu ili djetetu preminulog partnera.

Dodatni uslovi za ostvarivanje prava na udovičku penziju

Bez obzira na vrstu udovičke penzije, moraju biti ispunjeni određeni osnovni uslovi. Ako je brak sklopljen poslije 1. januara 2002, morao je trajati najmanje godinu dana. Izuzeci postoje, na primjer, u slučaju smrti usljed nesreće.

Preminuli bračni partner je morao ispuniti opšti penzijski staž od najmanje pet godina ili je već primao penziju.

U staž se ubrajaju periodi uplate doprinosa, zamjenski periodi i periodi iz podjele penzije. Osim toga, podnosilac zahtjeva ne sme ponovo stupiti u brak niti registrovano životno partnerstvo, prenosi "Feniks magazin".