Srušio se avion sa putnicima: Isplivali prvi snimci

Izvor:

B92

17.01.2026

13:56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци
Foto: ATV

Avion ATR 42-500, koji je koristilo Ministarstvo za pomorstvo i ribarstvo Indonezije, srušio se tokom prilaza Međunarodnom aerodromu Sultan Hasanudin u Makasaru. U avionu se nalazilo 11 osoba, osam članova posade i tri putnika.

Prema dostupnim informacijama, avion je nestao sa radarskih ekrana dok je letio na relativno maloj visini, tokom završne faze leta iz Jogjakarte ka Makasaru. Riječ je o 25 godina starom avionu ATR 42-500, registarske oznake PK-THT, kojim je upravljala avio-kompanija Indonesia Air u ime indonežanskog ministarstva.

Fotografije koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, a koje još nisu zvanično potvrđene, prikazuju zapaljene ostatke aviona u planinskom i teško pristupačnom području u blizini Nacionalnog parka Bantimurung–Bulusaraung, sjeverno od Makasara. Prema navodima lokalnih izvora, olupinu su uočili planinari koji su se nalazili u tom području.

Podaci servisa za praćenje letova Flightradar24 pokazuju da je posljednji signal aviona zabilježen u 04.20 UTC, oko 20 kilometara severoistočno od aerodroma Makasar. U tom trenutku avion je leteo na visini od oko 5.150 stopa (1.571 metar), pri brzini od približno 221 čvorova u odnosu na tlo. Petnaest minuta ranije avion je bio na visini od 6.150 stopa, iznad ostrva u priobalnom području kod Makasara.

Живко Бакић

Srbija

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

Indonežanski mediji prenose da su kontrolori letenja uočili da se avion ne nalazi na ispravnoj putanji prilaza aerodromu. Posadi su izdata dodatna uputstva za prilaz pisti 21, kao i instrukcije za repozicioniranje aviona, ali je komunikacija izgubljena ubrzo nakon posljednje poruke kontrole letenja. Nakon toga proglašena je vanredna situacija i pokrenuta je potraga.

Timovi nacionalne službe za potragu i spasavanje raspoređeni su na području gdje je avion posljednji put registrovan, dok vremenski uslovi i gusta vegetacija otežavaju pristup terenu. Do trenutka objavljivanja ove vesti, indonežanske vlasti još nisu zvanično potvrdile pad aviona niti su objavljene informacije o stanju osoba koje su se nalazile u letjelici.

снијег-хладноћа-лед-

Društvo

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

Potraga i istraga o okolnostima ove nesreće su u toku, a u međuvremenu je na društvenim mrežama otkriven identitet kapetana. Reč je o Endiju Dahanantu, koji je bio pilot aviona, prenosi B92.

pad aviona

Indonezija

