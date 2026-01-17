Ubijen predsjednik opštine, tijelo pronađeno u provaliji

Izvor:
17.01.2026
Predsjednik grčke opštine Makrineja Kostas Aleksandris /51/ ubijen je iz zasjede kada je pucano na njegov automobil, nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u provaliju.
Dosadašnja istraga i prikupljena svjedočenja ukazuju na to da su motivi zločina lične prirode, javili su grčki mediji.
