Logo
Large banner

Ubijen predsjednik opštine, tijelo pronađeno u provaliji

Izvor:

SRNA

17.01.2026

14:23

Komentari:

0
Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији
Foto: cottonbro studio/Pexels

Predsjednik grčke opštine Makrineja Kostas Aleksandris /51/ ubijen je iz zasjede kada je pucano na njegov automobil, nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u provaliju.

Dosadašnja istraga i prikupljena svjedočenja ukazuju na to da su motivi zločina lične prirode, javili su grčki mediji.

ILU-SKOLA-28082025

Region

Profesor seksualno uznemiravao učenicu: Poznati detalji

Osumnjičeni, koji se ubrzo nakon zločina predao policiji, sačekao je žrtvu u zasjedi i pucao na njega tri puta dok je prolazio automobilom.

Podijeli:

Tagovi:

Grčka

ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

Republika Srpska

Petković: Članovi krnjeg Ustavnog suda BiH prihvatili ulogu političkih sudija

3 h

0
АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Republika Srpska

ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

3 h

2
Возио 239 км/х на дијелу ауто-пута гдје је ограничење 130

Auto-moto

Vozio 239 km/h na dijelu auto-puta gdje je ograničenje 130

3 h

0
Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

Društvo

Oblaci se ne povlače: Sutra nas očekuje tmuran dan

3 h

0

Više iz rubrike

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

Svijet

Srušio se avion sa putnicima: Isplivali prvi snimci

3 h

0
Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Svijet

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

4 h

0
Катанац врата капија

Svijet

Rekordan broj podnijetih zahtjeva za bankrot u Finskoj u posljednjih 30 godina

4 h

0
Avion

Svijet

Avion izgubio kontakt u Indoneziji, u toku potraga

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Minić saopštio ko su novi ministri u Vladi Srpske

17

05

Test ličnosti koji je zaludio mreže: Izaberite jednu figuru

17

00

Prenos: Konferencija za novinare Vlade Republike Srpske

16

55

Orban: Sjednice Savjeta EU sve više liče na "ratne savjete"

16

51

Pretukao poznanika, pa prijetio njegovoj ženi da ne zove policiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner