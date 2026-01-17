ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

Aktuelni ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić neće obavljati tu funkciju u novoj Vladi, saznaje ATV.

Kako ekskluzivno saznajemo, umjesto Šulića ovu funkciju će preuzeti Aleksandar Milješić iz Prijedora.

Milješić je trenutno načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije u Gradskoj upravi Prijedor.

Osim Šulića, još četiri aktuelna ministra neće biti u novoj vladi o čemu više možete u nastavku.