ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

Izvor:
ATV
17.01.2026
14:08
Komentari:2
Aktuelni ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić neće obavljati tu funkciju u novoj Vladi, saznaje ATV.
Kako ekskluzivno saznajemo, umjesto Šulića ovu funkciju će preuzeti Aleksandar Milješić iz Prijedora.
Milješić je trenutno načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije u Gradskoj upravi Prijedor.
Osim Šulića, još četiri aktuelna ministra neće biti u novoj vladi o čemu više možete u nastavku.
Republika Srpska
Ovo će biti novi ministri u Vladi Srpske
Republika Srpska
3 h8
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Trenutno na programu