ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

Izvor:

ATV

17.01.2026

14:08

Komentari:

2
АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади
Foto: ATV

Aktuelni ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić neće obavljati tu funkciju u novoj Vladi, saznaje ATV.

Kako ekskluzivno saznajemo, umjesto Šulića ovu funkciju će preuzeti Aleksandar Milješić iz Prijedora.

Milješić je trenutno načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije u Gradskoj upravi Prijedor.

Osim Šulića, još četiri aktuelna ministra neće biti u novoj vladi o čemu više možete u nastavku.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ovo će biti novi ministri u Vladi Srpske

Denis Šulić

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

Komentari (2)
