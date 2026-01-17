Logo
Vozio 239 km/h na dijelu auto-puta gdje je ograničenje 130

17.01.2026

14:08

Saobraćajna policija zaustavila je presretačem državljanina Njemačke koji je vozio BMW 239 kilometara na sat na dijelu auto-puta Ruma-Šabac gdje je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Njemački državljanin zaustavljen je na auto-putu oko podneva.

