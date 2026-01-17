Vozio 239 km/h na dijelu auto-puta gdje je ograničenje 130

17.01.2026
14:08
Komentari:0
Saobraćajna policija zaustavila je presretačem državljanina Njemačke koji je vozio BMW 239 kilometara na sat na dijelu auto-puta Ruma-Šabac gdje je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.
Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
Društvo
Oblaci se ne povlače: Sutra nas očekuje tmuran dan
Njemački državljanin zaustavljen je na auto-putu oko podneva.
Auto-moto
20 h0
Auto-moto
2 d0
Auto-moto
4 d1
Auto-moto
5 d0
Najnovije
Najčitanije
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Trenutno na programu