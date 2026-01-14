Logo
Nakon snijega i leda slijedi nova muka za vozače: Oprezno za volanom

Izvor:

Kurir

14.01.2026

18:31

Komentari:

0
Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Snijeg i led su počeli da se tope, ali se sada građani suočavaju sa drugim problemom, bljuzgavicom, koja može biti jako opasna po vozače.

Automobilista Čedomir Brkić objasnio je za Kurir da iako jeste manje opasna od leda, bljuzgavica može predstavljati prepreku:

- Automobili nemaju adekvatnu podlogu za kretanje, a onda dolazi i do nekontrolisanog kretanja automobila, kada automobil dohvati dio asfalta i dio bljuzgavice dolazi do proklizavanja i premještanja iz trake u traku. Treba paziti. Ako je moguće, dobro je imati kod sebe lance, lopaticu i fluorescentni prsluk jer je jednako lako zaglaviti se u bljuzgavici kao u ledu i snijegu - kaže Brkić.

Шећер

Savjeti

Evo kako da otkrijete da li ste zavisnik od šećera

Brkić ističe da najoprezniji treba biti onda kada automobil prelazi sa kretanja po suvom putu na kretanje po bljuzgavici, a dodaje da je ovo opasnije od vožnje po rastresitom snijegu.

- Treba voziti što opreznije i sporije, kao i prethodnih dana. Sada nailazi otopljenje, ima manje snijega i više vode, ali sutra i prekosutra će biti mnogo vode na putu. Treba paziti da velike vodene površine prođemo što sporije kako ne bi došlo do odvajanja točka od asfalta što i izaziva nekontrolisano kretanje. To je najopasnije u krivini i dolazi do izlijetanja - kaže Brkić.

Tagovi:

Automobil

vožnja

