Orban: Kreditiranje Ukrajine predstavlja zabijanje glave u pijesak

Mađarski premijer Viktor Orban istakao je da svako ko vjeruje da se briselski krediti dati Ukrajini mogu otplatiti iz ruskih reparacija nije svjestan stvarnog svijeta ili zabija glavu u pijesak da bi izbjegao suočavanje sa stvarnošću.

"Svako ko tvrdi da vrijeme nije na strani Rusije ne usuđuje se ili ne želi da se suoči sa osnovnim vojnim, ekonomskim, geografskim i matematičkim činjenicama", naveo je Orban u objavi na "Iksu".

Region Stotine tuže državu: "Preminuli su prije nego što su dočekali isplatu..."

On je dodao da "svako ko kaže da je Ukrajina postigla `impresivne reforme` ignoriše šokantne i skandalozne korupcijske skandale u Ukrajini posljednjih mjeseci".

"Svako ko misli da zamrznuta ruska imovina može da se koristi za otplatu briselskih kredita ignoriše činjenicu da su lideri EU glasali protiv ovoga na samitu Evropskog savjeta u decembru", ukazao je mađarski premijer.

On je podvukao da "svako ko tvrdi da Ukrajina brani EU treba da se podsjeti da Ukrajina nije član Unije".

Ljubav i seks Zašto je baš januar ''mjesec razvoda''?

"Realnost već kuca na vrata Brisela. Vrijeme je da poslušamo zdrav razum", zaključio je Orban.