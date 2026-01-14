Logo
Ubjedljiv poraz Partizana u Turskoj

14.01.2026

17:36

Убједљив пораз Партизана у Турској
Foto: FK Partizan

Fudbaleri Partizana poraženi su od slovenačke Mure rezultatom 3:0 u prijateljskom meču na pripremama u Turskoj.

Nenad Stojaković, trener Partizana, je u na teren izveo Miloševića, Simića, Đurđevića, Petrovića, Roganovića, Karabeljova, Ugrešića, Dragojevića, Seka, Ninića i Kostića.

Crno-bijeli su imali prvu šansu, ali je nisu iskoristili, a to je Mura kaznila u 14. minutu kada je mrežu zatresao Krupić.

Slovenački tim nastavio je da preti, a u 43. minutu Vizinger je duplirao prednost iz slobodnog udarca.

Туча у Сарајеву-14012026

Hronika

Tuča u sarajevskom naselju, intervenisala policija

Samo dva minuta kasnije Muru je pogledala i sreća pa je Ljukovac postigao pogodak za velikih 3:0.

Rezultat se nije mijenjao u drugom poluvremenu pa je tako Partizan doživio ubjedljiv poraz, a uz to je stigla i loša vijest jer je igru prije vremena napustio Aranđel Stojković.

Partizan narednu proveru u Antaliji ima 18.januara protiv poljskog Rakova.

FK Partizan

