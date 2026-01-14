Logo
Large banner

Episkop Sergije: Jadi Mustafe Cerića

Izvor:

ATV

14.01.2026

17:15

Komentari:

1
Епископ Сергије: Jади Мустафе Церића
Foto: Srna

Taman kada smo očekivali da će pero Mustafe Cerića malo odmoriti i sve nas ostaviti na miru, pomenuti se, opet, drznuo da očita "moralnu lekciju dana", kako je sam nazvao obraćanje svima nama koji smo se, eto, osmjelili da iznesemo svoj stav o njegovom suludom prijedlogu o osnivanju "Bosanske pravoslavne crkve", čije osnivanje, vjerujem i znam, nikada neće dočekati - rekao je Episkop bihaćko-petrovački Sergije.

Izjavu episkopa Sergija prenosimo u cijelosti:

Iako se gospodin Cerić prvobitno bavio željom da BiH dobije svoju autokefalnu Pravoslavnu crkvu, njegovo novo obraćanje u fokus stavlja zločine, pa tako sa Crkve prelazi na Srebrenicu, podilazeći onima kojima je najlakše manipulisati, a to su upravo oni za čijom pažnjom gospodin Cerić očajnički čezne.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Danska treba da napusti Grenland

Zarobljenom u svijetu sopstvenih iluzija, za gospodina Cerića istorija počinje 1992. godine, a završava u Srebrenici. Sve van toga za njega ne postoji, jer ga zanima samo ono na čemu može podići svoj poljuljani ugled među Bošnjacima.

Dok pominje Srebrenicu, koju Srpska pravoslavna crkva nikada ne koristi u javnoj sferi da slučajno ne bi povrijedila bilo čije osjećaje, Cerić vješto zaobilazi Kravicu, a o Jasenovcu, Pagu, Garavicama, Šušnjaru, Prebilovcima i stotinama drugih stratišta ne slovi ni slova, jer to u njegovom imaginarnom svijetu i ne postoji.

Nismo ga čuli da je osudio što se na Garavicama puštala elektronska muzika, što je stratište postalo mjesto gdje se sankaju mladi Bišćani, što se na spomen-ploči na Šušnjaru peru tepisi, jer je za njega samo Srebrenica mjesto stradanja dok nijedno drugo niti postoji niti ga zanima.

Zemljotres

Republika Srpska

Zemljotres 2,6 stepeni kod Ljubinja

Na taj način Mustafa Cerić sije sjeme novih podjela, sukoba i ratova, jer nam pažnju usmjerava samo na ono što njegove oči žele da vide, ne znajući da pamtimo mnogo više, mnogo dublje, jer pripadamo onom narodu nad kojim je počinjen istinski genocid.

Dok nas iznervirano upozorava da je "dosta našeg bezobrazluka", Mustafa Cerić se upliće u kolo sopstvenih laži, tražeći da "ih pustimo na miru", a upravo je on taj koji sije nemir, koji se petlja u stvari koje ga se ne tiču samo da bi dobio na važnosti koja mu se poodavno izmakla ispod nogu.

Ali, Mustafa Cerić ne bi bio to što jeste kada ne bi iznenadio samog sebe. On, kao deklarisani musliman, piše pismo carigradskom patrijarhu sa nadom da će isti priznati autokefalnost putujećem cirkusu Miraša Dedeića, koji je poznat i kao "Crnogorska pravoslavna crkva". Uvjeren je gospodin Cerić da će se potom patrijarh Vartolomej pozabaviti i statusom Srpske pravoslavne crkve u BiH, koji ga žulja kao kamenčić u cipeli.

венецуела

Svijet

Putin i Lula razgovarali o situaciji u Venecueli

Nije jasno gdje prestaje Miraš a gdje počinje Mustafa, jer ovakav vjersko-politički rolerkoster nije viđen na ovim prostorima. Zato nas ne čudi što Cerić ne odustaje od svojih suludih težnji koje ne koriste nikom osim njegovoj vlastitoj samopromociji.

Bez namjere da dalje polemišemo sa bivšim reusu-l-ulemom, te da bismo izbjegli bilo kakvu vrstu nepotrebne konfrontacije sa braćom Bošnjacima, ali kao narod čiji su preci bili roblje punih 415 godina i nad kojim je kasnije počinjen genocid, jasno poručujemo da nema tog Mustafe Cerića koji će nam začepiti usta. Ni sad, niti ikada!

Podijeli:

Tag:

Vladika Sergije

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

Hronika

Posvađao se s ocem, pa se bacio pod kamion

2 h

0
Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

Srbija

Ukinuta vanredna situacija, građani pozvani da prijave štetu

2 h

0
Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

BiH

Institucije hitno da djeluju kako bi BiH izbjegla sivu listu Monivala

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Petoro uhapšenih zbog napada na radnika pumpe i krađe

2 h

0

Više iz rubrike

Прошла година међу три најтоплије

Društvo

Prošla godina među tri najtoplije

3 h

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Veće participacije u bolnicama u Srpskoj, poznato za koje usluge

4 h

1
Вријеме

Društvo

Sutra promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i toplije

4 h

0
Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

Društvo

Šta se radi sa badnjakom koji ostane do Malog Božića: Nikako ga ne bacajte!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Ćute, sjede i primaju platu - tako je pojedinim narodnim poslanicima

19

34

Ovu stvar izvadite iz novčanika: Privlači bijedu i siromaštvo

19

23

Više cijene participacije u Srpskoj

19

20

Hoće li poslanici podržati oporezivanje igara na sreću?

19

17

"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner