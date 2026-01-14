Logo
Large banner

Ukinuta vanredna situacija, građani pozvani da prijave štetu

Izvor:

Tanjug

14.01.2026

16:57

Komentari:

0
Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету
Foto: Tanjug / AP

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na današnjoj sjednici, ukinuo vanrednu situaciju u Valjevu, koja je proglašena 8. januara zbog sniježnog nevremena.

Kako je objavljeno na Instagram profilu grada Valjeva, situacija u tom gradu je u potpunosti stabilizovana - putevi su prohodni, snabdevanje električnom energijom je uspostavljeno na cijeloj teritoriji, a pojedinačni kvarovi na niskonaponskoj mreži se otklanjaju u najkraćem roku.

Полиција ФБиХ

Hronika

Petoro uhapšenih zbog napada na radnika pumpe i krađe

Gradonačelnik Lazar Gojković zahvalio se svim službama koje su reagovale i omogućile da se otklone posledice snega i leda, koje su pretile da na duži period parališu život, naročito u valjevskim selima.

Grad Valjevo pozvao je sve građane sa teritorije tog grada koji su pretrpjeli štetu vidu pokvarenih, uništenih ili neupotrebljivih malih kućnih aparata i bijele tehnike da štetu prijave.

Podijeli:

Tagovi:

Valjevo

vanredno stanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

BiH

Institucije hitno da djeluju kako bi BiH izbjegla sivu listu Monivala

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Petoro uhapšenih zbog napada na radnika pumpe i krađe

2 h

0
Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?

Zdravlje

Zašto se infarkt češće dešava tokom zimskih mjeseci?

2 h

0
Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

Stil

Evo kako licu vratite svježinu nakon praznika i riješite se podočnjaka

3 h

0

Više iz rubrike

Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски

Srbija

Iznenada umro muž voditeljke RTS Ivanke Ristovski

5 h

0
Евро паре новац

Srbija

Opljačkano već 6 porodica, sumnja se da je iza svega "ozloglašena" Žaklina

6 h

0
Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Srbija

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

7 h

0
Расим Љајић иде на операцију

Srbija

Rasim Ljajić ide na operaciju

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Ćute, sjede i primaju platu - tako je pojedinim narodnim poslanicima

19

34

Ovu stvar izvadite iz novčanika: Privlači bijedu i siromaštvo

19

23

Više cijene participacije u Srpskoj

19

20

Hoće li poslanici podržati oporezivanje igara na sreću?

19

17

"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner