Ukinuta vanredna situacija, građani pozvani da prijave štetu

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na današnjoj sjednici, ukinuo vanrednu situaciju u Valjevu, koja je proglašena 8. januara zbog sniježnog nevremena.

Kako je objavljeno na Instagram profilu grada Valjeva, situacija u tom gradu je u potpunosti stabilizovana - putevi su prohodni, snabdevanje električnom energijom je uspostavljeno na cijeloj teritoriji, a pojedinačni kvarovi na niskonaponskoj mreži se otklanjaju u najkraćem roku.

Hronika Petoro uhapšenih zbog napada na radnika pumpe i krađe

Gradonačelnik Lazar Gojković zahvalio se svim službama koje su reagovale i omogućile da se otklone posledice snega i leda, koje su pretile da na duži period parališu život, naročito u valjevskim selima.

Grad Valjevo pozvao je sve građane sa teritorije tog grada koji su pretrpjeli štetu vidu pokvarenih, uništenih ili neupotrebljivih malih kućnih aparata i bijele tehnike da štetu prijave.