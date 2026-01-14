Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

Tijelo muškarca starog oko 40 godina pronađeno je danas u lokvi krvi u bašti jednog poznatog kafića u samom centru Beograda, a sumnja se da je nesretni čovjek, iz za sada nepoznatih razloga, pao sa zgrade.

Prema prvim nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf, tijelo muškarca otkrio je jedan od radnika odmah po dolasku na posao i pozvao policiju i Hitnu pomoć.

- Pričaju da je čovjek skočio sa petog sprata. Stvarno je strašno, od jutros je sve puno policije, a Hitna pomoć je odvezla jednu ženu kojoj je pozlilo – ispričao je jedan komšija za Telegraf.rs.

Na lice mjesta došlo je i pogrebno preduzeće koje je, nakon završenog uviđaja, preuzelo tijelo muškarca, a ulica je za to vrijeme bila blokirana policijskim automobilom.

Društvo "Prevoznici trpe ogromne gubitke zbog graničnog prelaza u Gradišci"

-Ne daj Bože to nikome. Ako je istina da se ubio... ja ne mogu da vjerujem. Nisam znala šta se dešava, samo sam vid‌jela Hitnu pomoć i policiju pa sam pomislila da je možda neka tuča bila. Svašta se ovd‌je dešava – ispričala je jedna prolaznica.

Ekipa Hitne pomoći koja je došla na lice mjesta mogla je samo konstatovati smrt nesretnog čovjeka, a njegov identitet još uvijek nije zvanično saopćen, ali se pretpostavlja da je riječ o mlađoj osobi.

Iako se u prvi mah sumnjalo na nasilnu smrt zbog tragova krvi, prvi rezultati istrage ukazuju na drugu teoriju.

Srbija Rasim Ljajić ide na operaciju

-Prve informacije sa terena govore da je nesretni mladić najvjerovatnije pao sa zgrade pod okolnostima koje se još uvijek utvrđuju – naveo je izvor blizak istrazi za Telegraf.rs.

Po nalogu nadležnog tužilaštva naređena je obdukcija sa toksikologijom kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i to da li je riječ o nesretnom slučaju, samoubistvu ili eventualnom krivičnom d‌jelu.

Istraga je u toku, a policija provjerava i snimke sa sigurnosnih kamera okolnih objekata kako bi rekonstruisala kretanje muškarca prije tragedije.