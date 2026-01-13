Tri muškarca teško ranjena u Dečanima: Pitao ih da li su Srbi pa zapucao

Osumnjičeni Ismet Zukaj pucao je u kafiću u Dečanima na dvojicu Srba i advokata Albanca koji je sjedio sa njima za stolom.

Trojica povrijeđenih zbrinuti su u Peći i Prištini. Napadač je uhapšen na licu mjesta. Zvanični Beograd i Srpska lista su osudili napad.

Iz Kancelarije za KiM navode da su Radovan M. i Dejan S. raseljeni Srbi sa KiM još od 1999. godine i da napad na njih pokazuje koliko su srpski povratnici ugroženi na prostoru KiM kao mete Kurtijeve politike.

„Oni su upucani i zadobili su teške povrede samo zato što su Srbi koji su se drznuli da posete svoju imovinu u Metohiji koja je etnički očišćena od Srba“, rečeno je iz Kancelarije za KiM za Novosti.

Dodaju da će o napadu na Dejana i Radovana obavijestiti sve međunarodne predstavnike i zahtijevati da napač na njih bude najstrože sankcionisan.

Kako su prenijele Novosti, uhapšeni Zukaj je Dejana i Radovana pitao da li su Srbi, nakon čega je izvadio pištolj i hladnokrvno ispalio hice u njih.

Zločinu koji se dogodio noćas nije prethodila svađa, već je Zukaj „samo krenuo da puca po Srbima“, koje ne poznaje, niti oni poznaju njega.

Radovan je s nekoliko hitaca pogođen u stomak i operisan je u pećkoj bolnici, dok je Dejan pogođen u karlicu i nalazi se u prištinskoj bolnici.

Dejan je raseljeno lice iz Peći, a Radovan iz Dečana.

Sa njima za stolom bio je advokat D. C. koji je takođe napadnut i nalazi se u najtežem stanju.

Srpska lista je saopštila da oružani napad na Dejana i Radovana u Dečanima pokazuje da su Srbi na KiM izloženi stalnoj prijetnji i da se nasilje nad njima više ne doživljava kao izuzetak, već kao posljedica opasne politike koja se sistematski sprovodi.

Vujić: Hitna reakcija međunarodne misije na KiM

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić je istakao da je riječ o još jednom teškom zločinu usmjerenom protiv srpskog naroda, koji se, kako je naveo, ne može posmatrati kao izolovan incident, već kao dio kontinuiranog nasilja, zastrašivanja i pritisaka kojima su Srbi na KiM izloženi godinama od strane privremnih institucija u Prištini

„Ovaj napad je direktna posledica atmosfere nekažnjivosti i otvorene mržnje prema Srbima koja se sistematski širi i podstiče od strane Prištine. Odgovornost ne snose samo neposredni izvršioci, već i svi oni koji su dozvolili promociju nasilja nad Srbima i koji podstiču da nasilje postane svakodnevica“, istakao je ministar, a saopštava Ministarstva pravde.

On je zahtijevao hitnu i nepristrasnu istragu koju će sprovesti međunarodne misije na Kosovu i Metohiji, identifikaciju napadača i njihovo najstrože kažnjavanje, kao i jasno utvrđivanje odgovornosti privremenih institucija Prištine koje, kako je dodao, „svojim delovanjem podstiču i opravdavaju ove i slične zločine“.

Ministar je posebno naglasio da međunarodne misije sa mandatom da obezbijede mir i bezbijednost na Kosovu i Metohiji imaju obavezu da zaštite srpsko stanovništvo i da je svaki njihov izostanak reakcije dodatno ugrožavanje osnovnih ljudskih prava Srba.

„Republika Srbija neće ćutati pred nasiljem nad svojim narodom. Svi napadi na Srbe biće dokumentovani i izneti pred relevantna međunarodna tela a pogotovo pred Savet Bezbednosti“, poručio je Vujić.

Ministarstvo pravde pruža punu podršku povrijeđenima i njihovim porodicama i poručuje da će država Srbija nastaviti da koristi sva raspoloživa pravna i institucionalna sredstva u zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji, zaključuje se u saopštenju, prenosi Serbian Times.