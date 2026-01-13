''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

Izvor:
Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je da je napad u Dečanima na dvojicu Srba povratnika, posljedica antisrpske politike Prištine i da pokazuje koliko su ugroženi srpski povratnici.
- Mučki napad na Dejana S. i Radovana M. posledica je antisrpske politike Prištine, a albanski ekstremista ispalio je u njih rafal metaka samo zato što su Srbi - ističe se u saopštenju.
Iz Kancelarije su naveli da su Radovan i Dejan raseljeni sa Kosova i Metohije još od 1999. godine, a upucani su samo zato što su Srbi koji su se "drznuli" da posjete svoju imovinu u Metohiji, koja je etnički očišćena od Srba.
O napadu na dvojicu Srba u Dečanima Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavijestće sve međunarodne predstavnike i zahtjevati da napadač bude najstrože sankcionisan.
U pucnjavi u kafiću u Dečanima noćas su povrijeđena dvojica Srba i Albanac, advokat D.C, a osumnjičeni za pokušaj ubistva Ismet Zukaj je uhapšen.
