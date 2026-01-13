Logo
Opljačkana Nada Macura! Evo gdje su je lopovi orobili

Izvor:

Telegraf

13.01.2026

08:49

Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили
Foto: Youtube / Printscreen

Najpoznatija srpska doktorka i bivša poslanica, dr Nada Macura (78), doživjela je veliku neprijatnost prije dva dana, 11. januara, kada je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu.

Kako saznaje Telegraf, Macura je slučaj odmah prijavila policiji, a sve se odigralo u autobusu na liniji 78.

Doktorka je putovala ka Banjici, a čim je izašla na stanici kod pijace, shvatila je da se dogodilo ono najgore. Čim je posegnula za stvarima, videla je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

Izvor blizak istrazi otkriva da doktorka nije vidjela sam trenutak krađe, ali je jedan detalj zapamtila.

"Nada je ispričala da je primijetila da se neko "mota" oko nje dok je bila u gužvi u autobusu. Ipak, u tom trenutku nije sumnjala da je meta džeparoša", kaže izvor.

Lopovi odmah krenuli u akciju

Da stvar bude gora, pljačkaši nisu gubili ni trenutak. Dok je doktorka još pokušavala da se sabere, na mobilni telefon počela su da joj stižu obavještenja iz banke.

Lopovi su odmah počeli da skidaju novac sa njenih računa.

Stizale su poruke o transakcijama koje su vršene u realnom vremenu. Doktorka je odmah alarmirala nadležne službe kako bi blokirala kartice.

Pretrpjela veliki stres

Srećom, dr Nada Macura u ovom incidentu nije povrijeđena, ali je, kako saznaje Telegraf, pretrpjela ogroman stres. Gubitak svih ličnih dokumenata i drskost lopova koji su novac počeli da troše istog trenutka ostavili su doktorku u šoku.

Policija intenzivno traga za počiniocima i proverava snimke sa nadzornih kamera kako bi se identifikovale osobe koje su se u tom trenutku nalazile u autobusu i na stanici kod pijace Banjica.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Tagovi:

Nada Macura

Srbija

pljačka

