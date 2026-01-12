Otkazano emitovanje kviza "Potera": Ovo je razlog

Gledaoci su navikli da ponedjeljkom od 21 čas na Prvom programu RTS-a prate popularni kviz "Potera", ali ove nedjelje do promjene dolazi u programskoj šemi.

Naime, u terminu u kojem se inače emituje kviz, Prvi program RTS-a prenosi sportski događaj.

Riječ je o utakmici između reprezentacija Srbije i Španije u okviru Evropskog prvenstva u vaterpolu, koja se igra u Beogradskoj areni.

Susret počinje u 20.30 časova i upravo zbog toga zauzima termin predviđen za emitovanje „Potere“.

Promjena je jasno naznačena u programskoj šemi RTS-a, pa će gledaoci umjesto kviza imati priliku da prate važan meč sa Evropskog prvenstva.

Novo izdanje kviza "Potera" gledaoci će, prema svemu sudeći, moći da prate narednog ponedjeljka, kada bi emisija trebalo da se vrati u svoj standardni termin od 21 čas na Prvom programu RTS-a.