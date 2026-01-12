Logo
Pronađeno tijelo muškarca, uhapšen osumnjičeni

12.01.2026

13:44

Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени
Foto: Tanjug

Policija je danas uhapsila S.K. (40) zbog sumnje da je noćas u Surčinu ubio 42-godišnjeg muškarca, saznaje Tan‌jug.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela ubistvo.

U Surčinu je jutros oko 8.30 sati pronađeno tijelo 42-godišnjeg muškarca.

Prema prvim informacijama, na tijelu muškarca su bili vidljivi podlivi, a sumnja se da je smrt nastupila nasilno.

Иран протести

Svijet

Tokom nereda ubijen general iranske policije

Kako prenose mediji, policiju je pozvao muškarac koji je prethodnu noć bio sa preminulim muškarcem u kući.

Tijelo muškarca poslato je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi bio utvrđen njegov identitet, kao i tačan uzrok smrti.

