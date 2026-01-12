Pronađeno tijelo muškarca, uhapšen osumnjičeni

Policija je danas uhapsila S.K. (40) zbog sumnje da je noćas u Surčinu ubio 42-godišnjeg muškarca, saznaje Tan‌jug.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela ubistvo.

U Surčinu je jutros oko 8.30 sati pronađeno tijelo 42-godišnjeg muškarca.

Prema prvim informacijama, na tijelu muškarca su bili vidljivi podlivi, a sumnja se da je smrt nastupila nasilno.

Svijet Tokom nereda ubijen general iranske policije

Kako prenose mediji, policiju je pozvao muškarac koji je prethodnu noć bio sa preminulim muškarcem u kući.

Tijelo muškarca poslato je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi bio utvrđen njegov identitet, kao i tačan uzrok smrti.