Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Izvor:

B92

13.01.2026

20:22

Urme se smatraju jednom od najzdravijih voćki na svijetu, a mnogi stručnjaci preporučuju njihovu redovnu konzumaciju. Samo jedna urma svakog jutra može imati izuzetno povoljan uticaj na organizam.

Redovno konzumiranje urmi pomaže razvoju dobrih bakterija u crijevima, čime se poboljšava varenje i opšte zdravstveno stanje organizma.

Prema navodima, osobe koje pate od anemije trebalo bi češće da jedu urme, jer su one dobar izvor magnezijuma.

Urme sadrže i kalijum, koji pomaže kod zaustavljanja dijareje, a njihova redovna upotreba doprinosi obnavljanju crijevne flore.

Konzumiranje urmi tokom posljednje četiri nedjelje trudnoće može olakšati porođajne bolove i smanjiti krvarenje.

Žene koje su jele urme prije porođaja češće imaju lakši i brži porođaj u poređenju sa onima koje ih nisu konzumirale.

Hranljive materije

Zbog visokog sadržaja hranljivih materija, urme daju osjećaj sitosti i mogu pomoći pri gubitku tjelesne težine. Ako se pojedu na prazan stomak, pomažu u regulisanju rada crijeva i organizmu obezbjeđuju prirodan izvor energije kroz prirodne šećere.

Osobe sa oslabljenim srcem mogu koristiti urme na sljedeći način: tokom noći potopiti urme zajedno sa košticama u vodu, ujutru ukloniti koštice i voće izmiksati u blenderu sa vodom u kojoj su stajale.

Ovaj napitak se preporučuje piti nekoliko puta dnevno radi jačanja srca.

Pored toga, urme mogu pomoći u snižavanju nivoa lošeg holesterola, što ih čini izuzetno korisnim dodatkom svakodnevnoj ishrani.

hurme

