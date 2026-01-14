Rasim Ljajić ide na operaciju

Rasim Ljajić, predsjednik Privremenog organa FK Partizan, danas, 14. januara, će laparaskopskim zahvatom u punoj anesteziji biti operisan.

Kako piše Sportski žurnal u četvrtak ili petak biće pušten na kućno liječenje.

"U bolnici sam, pravo da vam kažem, o operaciji žuči najmanje razmišljam jer u Partizanu imamo toliko problema zbog UEFA monitoringa da je sve ostalo drugom planu... I iskreno: ne znam kako ćemo u ovom trenutku to da riješimo", rekao je Ljajić.

Podsjećamo, Rasim Ljajić izabran je 2. juna 2025. godine za predsjednika Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan.

Ljajić je do sada bio predsjednik Radne grupe FK Partizan.