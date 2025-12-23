Logo
Large banner

Umro bivši fudbaler Partizana

23.12.2025

19:26

Komentari:

0
Умро бивши фудбалер Партизана
Foto: Printscreen/Youtube/Mojih top 11

Nekadašnji makedonski fudbaler Vasil Ringov preminuo je u 71. godini, prenijeli su danas mediji u Skoplju.

Ringov je rođen 17. aprila 1955. godine u Strumici. On je igračku karijeru počeo u Belasici, a potom je igrao za Partizan, Teteks, Vardar, Dinamo Zagreb i Ajntraht iz Braunšvajga.

Ringov je najdublji trag ostavio u Vardaru, a bio je jedan od simbola kluba iz Skoplja tokom 80-ih godina prošlog vijeka. On je za Vardar odigrao 214 utakmica i postigao je 93 gola.

Podijeli:

Tagovi:

FK Partizan

fudbal

fudbaler

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Fudbal

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

3 h

0
Велики трансфер на Маракани, први потез Дејана Станковића

Fudbal

Veliki transfer na Marakani, prvi potez Dejana Stankovića

5 h

0
Крећу полуфиналне битке у Борику

Fudbal

Kreću polufinalne bitke u Boriku

10 h

0
Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

Scena

Nesuđena snajka Novaka Đokovića u drugom stanju: Ostavila brata kad je zaprosio, pa rekla da ovom fudbaleru

1 d

0

Više iz rubrike

Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

Fudbal

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

3 h

0
Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Fudbal

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

3 h

0
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Fudbal

Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

4 h

0
Велики трансфер на Маракани, први потез Дејана Станковића

Fudbal

Veliki transfer na Marakani, prvi potez Dejana Stankovića

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

47

Kuščenko i Radivojević za ATV iz Sankt Peterburga: ''Srca su nam ispunjena''

20

47

Hoće li biti obilježavanja Dana Republike Srpske?

20

45

Dodik o najavljenim kandidaturama opozicije: Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu

20

43

Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

20

13

Objavljene šok fotografije Esptajna: Trenutak kada je prvi put pokušao samoubistvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner