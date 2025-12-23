Umro bivši fudbaler Partizana

23.12.2025
19:26
Komentari:0
Nekadašnji makedonski fudbaler Vasil Ringov preminuo je u 71. godini, prenijeli su danas mediji u Skoplju.
Ringov je rođen 17. aprila 1955. godine u Strumici. On je igračku karijeru počeo u Belasici, a potom je igrao za Partizan, Teteks, Vardar, Dinamo Zagreb i Ajntraht iz Braunšvajga.
Ringov je najdublji trag ostavio u Vardaru, a bio je jedan od simbola kluba iz Skoplja tokom 80-ih godina prošlog vijeka. On je za Vardar odigrao 214 utakmica i postigao je 93 gola.
