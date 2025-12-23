Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

Navijači Milana ostali su razočarani januarskim pojačanjem u napadu, iako je Zlatan Ibrahimović ranije najavio dolazak mnogo većeg imena, a pominjao se čak i Robert Levandovski.

Umjesto toga, Rosoneri su potpisali Niklasa Filkruga, koji u Milano stiže iz Vest Hema na pozajmicu do kraja sezone, sa opcijom otkupa tokom leta. Njemački napadač je već prošao ljekarske preglede i uskoro će zvanično potpisati ugovor.

Fulkrug nije imao značajnu minutažu u Engleskoj ove sezone, što je dodatno izazvalo nezadovoljstvo navijača Milana, koji su očekivali mnogo veće pojačanje u borbi za vrh Serije A, prenosi Avaz.