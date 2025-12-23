Logo
Large banner

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

Izvor:

Avaz

23.12.2025

17:41

Komentari:

0
Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

Navijači Milana ostali su razočarani januarskim pojačanjem u napadu, iako je Zlatan Ibrahimović ranije najavio dolazak mnogo većeg imena, a pominjao se čak i Robert Levandovski.

Umjesto toga, Rosoneri su potpisali Niklasa Filkruga, koji u Milano stiže iz Vest Hema na pozajmicu do kraja sezone, sa opcijom otkupa tokom leta. Njemački napadač je već prošao ljekarske preglede i uskoro će zvanično potpisati ugovor.

Себастијан Хертнер

Fudbal

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

Fulkrug nije imao značajnu minutažu u Engleskoj ove sezone, što je dodatno izazvalo nezadovoljstvo navijača Milana, koji su očekivali mnogo veće pojačanje u borbi za vrh Serije A, prenosi Avaz.

Podijeli:

Tagovi:

Zlatan Ibrahimović

Milano

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić javno reagovala na nevjerovatan potez Zlatana Ibrahimovića

1 mj

0
Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

Fudbal

Ibrahimović izabrao tri najveća fudbalera

2 mj

0
Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

Fudbal

Ibrahimović pripalio roštilj: Izborom pjesme je oduševio čitav Balkan

2 mj

0
Ибрахимовић поручио Спиду: Постао си арогантан, пребићу те

Fudbal

Ibrahimović poručio Spidu: Postao si arogantan, prebiću te

5 mj

0

Više iz rubrike

Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Fudbal

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

3 h

0
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Fudbal

Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

4 h

0
Велики трансфер на Маракани, први потез Дејана Станковића

Fudbal

Veliki transfer na Marakani, prvi potez Dejana Stankovića

5 h

0
Крећу полуфиналне битке у Борику

Fudbal

Kreću polufinalne bitke u Boriku

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

47

Kuščenko i Radivojević za ATV iz Sankt Peterburga: ''Srca su nam ispunjena''

20

47

Hoće li biti obilježavanja Dana Republike Srpske?

20

45

Dodik o najavljenim kandidaturama opozicije: Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu

20

43

Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

20

13

Objavljene šok fotografije Esptajna: Trenutak kada je prvi put pokušao samoubistvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner