Nesuđena snajka Novaka Đokovića u drugom stanju: Ostavila brata kad je zaprosio, pa rekla da ovom fudbaleru

22.12.2025

19:04

Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру
Foto: Instagram/tijanaaar

Bivša djevojka brata tenisera Novaka Đokovića, Đorđa Đokovića, atraktivna Tijana Ralić objavila je na Instagramu da čeka drugo dijete sa svojim partnerom.

Đorđe i Tijana bili su zajedno šest godina i svi su mislili da će njihova ljubav biti krunisana brakom, ali ga je brineta ostavila, iako je najmlađi Đoković bio spreman na sve sa njom.

Tijana je prije dvije godine sa suprugom dobila sina, a sada je saopštila da u njihovu porodicu stiže prinova.

Ona se snimila u haljini kako mazi stomak, te je podijelila fotografije sa partnerom, fudbalerom Aleksom Damjancem i napisala:

"Naša porodica raste. Beba se učitava".

Тијана Ралић
Tijana Ralić

Ralićeva je svojevremeno odgovarala na pitanja na mrežama o Đorđu.

"Da li je istina da je bivši htio da se vjenčate, a ti ne i da si zato raskinula?"

"Istina je da je želio, a ja ne, ali ga nisam zbog toga ostavila", napisala je Tijana, a onda nastavila da odgovara na pitanja o raskidu. Da li je teško preseći vezu nakon šest godina?, uslijedilo je pitanje na koje je Tijana dala iskren odgovor.

"Joj, ne pitaj me ništa. Meni je bilo užasno teško jer sam se sve nadala da će se nešto promijeniti, ali kada prerasteš osobu i odnos uopšte, ne vrijedi nadati se da će biti bolje, tako da presjeci odmah. Svako čekanje samo otežava i tebi, a i osobi sa kojom si u vezi", zaključila je bivša djevojka Đorđa Đokovića tada na Instagramu

(Mondo)

Tijana Ralić

Đorđe Đoković

