"Odiseja": Objavljen prvi trejler za jedan od najiščekivanijih filmova ikada

Filmska publika širom svijeta konačno je dočekala prvi trejler za novi film legendarnog Kristofera Nolana – „Odiseja“, ambicioznu ekranizaciju jednog od najznačajnijih epova u istoriji svjetske književnosti.

Prvi kadrovi, objavljeni na zvaničnim kanalima produkcije, odmah su izazvali ogromnu pažnju javnosti i filmskih kritičara.

Iako detalji radnje još uvijek nisu u potpunosti otkriveni, iz trejlera je jasno da će Nolan Homerov klasik tumačiti na moderan i autorski prepoznatljiv način, kombinujući mitologiju, psihologiju likova i spektakularne scene koje pomjeraju granice savremene kinematografije.

Film „Odiseja“ već sada važi za jedan od najiščekivanijih projekata u narednom periodu, a objavljeni trejler dodatno je podigao očekivanja publike.

Glavne uloge su poverene nekim od najboljih svjetskih glumaca, dobitnicima Oskara Metu Dejmonu, En Hatavej, Lupiti Njongo i Šarliz Teron, a među njima su i Robert Patinskon, Zendeja i Tom Holand.

Premijera filma je zakazana za 17. jul.