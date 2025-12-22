Posljednji snimak poginulog harmonikaša i Hanke Paldum: Sinoć veselje, danas tuga

Hanka Paldum imala je sinoć nastup zajedno sa svojim harmonikašem Samirom Hodžićem, koji je poginuo jutros u saobraćajnoj nesreći kod Višegrada. Hanka je na Instagramu sinoć dijelila snimke sa nastupa, a Semir je svirao harmoniku i kao i mnogo puta do sad.

Samir je bio vjerni saradnik Hanke Paldum i izvrstan harmonikaš. A par sati nakon nastupa sa pjevačicom njegov život je bio ugašen.

Samir Hodžić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Višegrada u kojoj su učestvovala dva putnička automobila. Nesreća se desila jutros u 6: 50 ujutru.

Scena Hanka Paldum skrhana zbog smrti harmonikaša: "Nije mogla da se javi na telefon"

- O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad - rekla je Govedarica portparolka Policijske uprave. Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 sati prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

Kćerka Hanke Paldum

Hanka Paldum, skrhana je bolom zbog smrti dragog prijatelja i saradnika. Pjevačica zbog tuge koju osjeća nije mogla da se javi na svoj telefon, a umjesto nje javila se njena kćerka Minela Brkić.

Majka nikako ne može da se javi. Čula je za tragediju. Sad smo čuli šta se desilo. Mnogo se potresla. Jako je tužna. Nije u stanju da se javi, razumite nas - rekla je Minela za "Blic".