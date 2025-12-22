Boni Blu zabranjena na deset godina

Indonezija je zabranila ulazak britanskoj porno glumici Boni Blu na deset godina, saopštili su imigracioni zvaničnici u ponedjeljak, nakon što je deportovana zbog produkcije sadržaja koji bi mogao izazvati "javnu uznemirenost".

Tia Billinger, kako joj glasi pravo ime, deportovana je ovog mjeseca nakon što je policija upala u studio u Badungu, popularnoj turističkoj oblasti blizu provincijske prestonice Denpasara na Baliju.

Policija je iz vile studija zaplijenila kutiju kondoma, lubrikante, USB diskove, dvije tablete Viagre i devet "ink" ogrlica. Billinger je zadržana zajedno sa dva britanska muškarca i jednim Australijancem zbog sumnje na proizvodnju pornografskog sadržaja.

Nakon provjere Billingerinog telefona, policija je pronašla "privatni video" materijal, ali vlasti nisu podigle optužnicu jer je sadržaj bio za "privatnu dokumentaciju, a ne za javnu distribuciju", saopštio je Direktorat za imigraciju.

Juldi Jusman, vršilac dužnosti, rekao je da su vlasti "utvrdile da su u Indoneziju ušli koristeći vizu po dolasku radi komercijalne produkcije sadržaja koja bi mogla izazvati javnu uznemirenost".

"Zbog toga smo im uveli desetogodišnju zabranu ulaska, jer ove aktivnosti nisu u skladu sa naporima vlade da održi kvalitet turizma na Baliju i poštovanje lokalnih kulturnih vrijednosti", dodao je Jusman.

Indonezija strogo zabranjuje proizvodnju pornografskog materijala, što može biti kažnjivo i do 12 godina zatvora i novčanom kaznom od 360.000 dolara.

Billinger i njen saradnik, 27-godišnji Lijam Endrju Džekson, novčano su kažnjeni sa 200.000 indonežanskih rupija (oko 9 funti) 12. decembra zbog prekršaja u saobraćaju, dok je sudija okruga Denpasar rekao da su "okrivljeni zakonski izvršili djelo zajednički i kontinuirano".

Policija je tokom racije 4. decembra zaplijenila tamnoplavi pikap označen sa "Bang Bus". Prethodno je Dejli mejl izvjestio da vozilo nije bilo oporezovano od 2023. i da je navodno ilegalno ofarbano iz bijele u plavu boju bez registracije.

Zvaničnici Balija već neko vrijeme žale se na neprimjereno ponašanje stranih turista, nakon niza deportacija u posljednjih nekoliko godina, uključujući nekoliko ruskih influensera koji su bili izbačeni zbog fotografisanja naga na svetim mjestima.

Billinger je postala poznata po provokativnim stuntovima kao kreatorka sadržaja za odrasle.

Nedavno je, nakon povratka u Veliku Britaniju, komentarisala svoj pritvor i deportaciju:

"Bogata sam i imam dobre advokate – stvarno mislite da bih završila u zatvoru?"

Dodala je da je "uzbuđena" da pokaže ljudima "šta je dovelo u ove probleme" i našalila se da mora da "nadoknadi" velike gubitke zbog male kazne.

U videu koji je objavila na društvenim mrežama neposredno prije izricanja kazne, tvrdila je da je žena s kojom je organizovala put u Indoneziju zapravo prijavila policiji.

Rekla je: "[Ona] mi je naplatila 75.000 funti (150.000 dolara) – uzela je veliki dio novca, a onda me prijavila policiji, hvala ti".