Lavrov: Američka operacija u Venecueli je grubo kršenje međunarodnog prava

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da akcija SAD u Venecueli predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava.

Operacija je nezakonita i ovu procjenu dijeli velika većina zemalja svijeta, naglasio je on.

- Naš stav ostaje isti. Ovaj stav je principijelne prirode i zasnovan je na principima poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država čije vlade predstavljaju interese cijelog stanovništva, a Venecuela je upravo takva država - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Selmom Ačipala-Musavi, ministarkom međunarodnih odnosa i trgovine Namibije.

Zapadna Evropa i drugi saveznici Vašingtona sramotno pokušavaju da zaobiđu ove principijelne procjene.

Ruski ministar je naglasio da dvije zemlje imaju dugu istoriju dobrih, strateških odnosa.