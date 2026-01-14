Logo
Large banner

Lavrov: Američka operacija u Venecueli je grubo kršenje međunarodnog prava

Izvor:

Tanjug

14.01.2026

12:10

Komentari:

0
Лавров: Америчка операција у Венецуели је грубо кршење међународног права
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da akcija SAD u Venecueli predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava.

Operacija je nezakonita i ovu procjenu dijeli velika većina zemalja svijeta, naglasio je on.

- Naš stav ostaje isti. Ovaj stav je principijelne prirode i zasnovan je na principima poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država čije vlade predstavljaju interese cijelog stanovništva, a Venecuela je upravo takva država - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Selmom Ačipala-Musavi, ministarkom međunarodnih odnosa i trgovine Namibije.

Zapadna Evropa i drugi saveznici Vašingtona sramotno pokušavaju da zaobiđu ove principijelne procjene.

Ruski ministar je naglasio da dvije zemlje imaju dugu istoriju dobrih, strateških odnosa.

Podijeli:

Tag:

Sergej Lavrov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Буђење устајање истезање кревет

Zanimljivosti

Sve više ljudi budi se u 5 ujutro: Je li to stvarno zdravo ili je samo trend

42 min

0
Кошарац: Одмакните од српског идентитета и емоција

BiH

Košarac: Odmaknite od srpskog identiteta i emocija

45 min

0
Ово је посљедња објава Марка Брновића

Svijet

Ovo je posljednja objava Marka Brnovića

1 h

0
Стиже филм о Меланији: Критикују га широм свијета, а изговорила је само једну реченицу

Kultura

Stiže film o Melaniji: Kritikuju ga širom svijeta, a izgovorila je samo jednu rečenicu

1 h

0

Više iz rubrike

Ово је посљедња објава Марка Брновића

Svijet

Ovo je posljednja objava Marka Brnovića

1 h

0
Иран: Спремни смо за рат

Svijet

Iran: Spremni smo za rat

1 h

0
Данска поручила да ће ојачати војно присуство на Гренланду

Svijet

Danska poručila da će ojačati vojno prisustvo na Grenlandu

1 h

0
Руска војска има нову тактику на фронту

Svijet

Ruska vojska ima novu taktiku na frontu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

46

Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

12

42

Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

12

38

Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

12

33

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

12

32

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner