Stiže film o Melaniji: Kritikuju ga širom svijeta, a izgovorila je samo jednu rečenicu

U bioskope širom Srbije uskoro stiže dokumentarni film "MELANIA", koji donosi rijedak i do sada neobjavljen uvid iza kulisa jednog od najzahtjevnijih perioda u životu prve dame Sjedinjenih Američkih Država.

Film, nastao u produkciji Amazon MGM Studiosa, fokusira se na dvadeset dana uoči predsjedničke inauguracije u januaru 2025. godine, a čitava priča ispričana je iz lične perspektive same Melanije Tramp.

Dvadeset dana iza zatvorenih vrata

Prema zvaničnom sinopsisu, dokumentarac prati Melaniju Tramp dok koordinira planove inauguracije, snalazi se u prenosu vlasti u Bijeloj kući i seli porodicu nazad u Vašington. Film donosi ekskluzivan uvid u ključne sastanke, privatne razgovore i prostore koji do sada nisu bili dostupni javnosti.

Dokumentarac prikazuje njen povratak u jednu od najeksponiranijih uloga na svijetu. U zvaničnoj izjavi koja prati film, Melanija Tramp ističe lični značaj tog perioda:

"Istorija se oblikuje tokom dvadeset dana mog života uoči predsjedničke inauguracije Sjedinjenih Američkih Država. Po prvi put, svjetska publika pozvana je u bioskope kako bi svjedočila ovom prelomnom poglavlju – intimnom, nefiltriranom uvidu u moj put, dok usklađujem porodični život, poslovne obaveze i filantropiju na izuzetnom putovanju ka ulozi prve dame Sjedinjenih Američkih Država.“

Film je zamišljen kao lično svjedočanstvo perioda koji je, prema njenim riječima, snažno oblikovao njenu javnu i privatnu ulogu.

Trejler izazvao burne reakcije

Objava trejlera u decembru prošle godine odmah je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama i već ga kritikuju širom svijeta. Najava počinje scenom sa Dana inauguracije, u kojoj se Melanija Tramp pojavljuje u tamnoj, elegantnoj haljini i sa šeširom širokog oboda, gleda pravo u kameru i izgovara: "Evo nas ponovo."

U jednom od narednih kadrova vidi se kako sluša supruga, predsjednika Donalda Trampa, dok uvježbava govor. On kaže da će njegovo "najveće naslijeđe biti ono mirotvorca", na šta se Melanija Tramp nadovezuje riječima: "Mirotvorac i ujedinitelj."

Reakcije na trejler bile su izrazito podijeljene. Dio korisnika sarkastično je komentarisao odnos bračnog para, dok su drugi istakli da dokumentarac deluje intrigantno i vizuelno upečatljivo. Pojedini gledaoci izrazili su oduševljenje filmom, nazivajući ga "neverovatnim", te hvaleći Melaniju Tramp kao oličenje elegancije i samopouzdanja.