Ovo je posljednja objava Marka Brnovića

14.01.2026

11:41

Ово је посљедња објава Марка Брновића
Foto: Printscreen/Youtube

Mark Brnović, bivši državni tužilac Arizone, koji je umro 13. januara u 59. godini, dva dana ranije oglasio se posljednji put na Iksu.

Brnović se, naime, 11. januara, oglasio na društvenoj mreži "X", gdje se oprostio od svog prijatelja.

Pored dvije fotografije, on je, između ostalog, objavio i dio citata iz Jevanđelja po Jovanu.

"Ako čovjek među vama

Nema grijeha na ruci

Neka baci kamen na mene

Što sviram u bendu... Počivaj u miru, Bobi. Tako sam srećan što sam ga upoznao, svi smo bolji što smo ga imali u našim životima", napisao je Brnović.

Podsjetimo, vijest o smrti Marka Brnovića njegova porodica potvrdila je 13. januara.

"Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje da je Mark Brnović preminuo. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i zagovornik pravde, zauvek ćemo ga pamtiti i cijeniti kao voljenog oca, muža, sina i brata. Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti izlivom ljubavi i podrške toliko divnih ljudi širom države i zemlje. Porodica moli za privatnost tokom ovog teškog vremena. Organizacija komemoracije biće objavljena čim bude dostupna", navodi se u saopštenju.

Марк Брновић

Svijet

Poznato od čega je umro Mark Brnović?

Iako porodica nije saopštila uzrok smrti, The Arizona Republic je citirao bivšu Brnovićevu portparolku Keti Konor, koja je rekla da je preminuo u snu, najvjerovatnije od srčanog udara.

Podsjetimo, Marka Brnovića je prošlog ljeta predsjednik SAD Donald Tramp nominovao za ambasadora SAD u Srbiji, ali je Bijela kuća kasnije povukla nominaciju.

Марк Брновић

Svijet

Ko je bio Mark Brnović? Tramp ga nominovao za ambasadora u Srbiji

Brnović, čiji su roditelji emigrirali iz Srbije, rođen je u Detroitu 1966. godine.

