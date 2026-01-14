Logo
Evo kako licu vratite svježinu nakon praznika i riješite se podočnjaka

Superžena.b92

14.01.2026

16:38

Novogodišnje slavlje često donosi nezaboravne trenutke, ali može ostaviti i trag na našem izgledu, naročito na području oko očiju.

Ako ste se poslije žurke probudili sa umornim očima i podočnjacima, ne brinite, jer imamo nekoliko efikasnih savjeta koji će vam pomoći da vratite svježinu i sjaj licu.

Podočnjaci se odnose na tamne ili natečene krugove ispod očiju, koji su često uzrokovani širenjem krvnih sudova, gubitkom volumena kože ili nakupljanjem tečnosti u području oko očiju. Takođe, umor i nedostatak sna svakako utiču na pojavu podočnjaka, ali postoje trikovi uz koje se poslije burne noći slavlja može ublažiti njihova vidljivost i postići svjež izgled.

7 savjeta kako da se riješite podočnjaka

Ako želite da u novu godinu uđete sa blistavim tenom bez tamnih kolutova oko očiju, evo šta kod kuće možete da uradite. U nastavku pronađite jednostavne savjete za brz efekat.

Hidratacija iznutra

Prvi korak ka osvježenju izgleda lica jeste pravilna hidratacija iznutra. Veoma je važno unositi dovoljnu količinu vode u organizam jer ona pomaže u revitalizaciji kože i smanjenju otoka. U vodu možete dodati i kriške svježeg krastavca, koji ima dodatno antioksidativno dejstvo.

Hladni oblozi

Hladne obloge su odličan način za smanjenje otoka i crvenila oko očiju. Možete koristiti ohlađene kesice čaja ili kriške krastavca – hladnoća će suziti krvne sudove, umanjiti natečen izgled i pružiti trenutni osjećaj svježine.

Flasteri za područje oko očiju

Ovaj sve popularniji skincare proizvod odlično će doći nakon novogodišnjeg slavlja jer u kratkom vremenu doprinosi blistavijem i zaglađenijem izgledu kože ispod očiju.

Kreme za područje oko očiju sa kofeinom

Kofein privremeno sužava krvne sudove, pa smanjuje natečenost i podočnjake. Pored toga, podstiče cirkulaciju, čineći kožu svježijom i odmornijom, a deluje i kao antioksidans koji štiti kožu od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, UV zračenjem i stresom.

Spavanje sa blago povišenom glavom

Ako je moguće, spavajte u položaju u kojem je glava blago podignuta. To sprečava zadržavanje tečnosti oko očiju i smanjuje oticanje. Može pomoći dodatni jastuk, a u kombinaciji sa hladnim oblozima ujutru, rezultat je zagarantovan.

Smanjite unos soli i alkohola

Obratite pažnju na unos soli i alkohola, jer oba faktora mogu doprinijeti zadržavanju tečnosti i oticanju. Umjerena konzumacija napraviće veliku razliku i olakšati borbu protiv podočnjaka i umornog izgleda.

Lagana fizička aktivnost

Lagano istezanje vrata i ramena biće dovoljno da podstakne cirkulaciju, zbog čega koža izgleda bolje. Takođe, pomoći može i kratka šetnja na svježem, hladnom vazduhu.

