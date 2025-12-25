Logo
Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

Izvor:

Agencije

25.12.2025

09:11

Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Nakon godina dominacije sjajnog, gotovo mokrog izgleda kože, koji je postao simbol popularnog „glazed donut” trenda, u industriji ljepote događa se značajan zaokret. Umjesto blistavosti i teških podloga, u fokus dolazi mekani, zamućeni ten koji prirodno prekriva nepravilnosti, ali bez utiska neprirodnosti.

Ovaj novi trend, poznat kao „cloud skin”, donosi mat finiš koji izgleda prirodno, ali poboljšano. Koža je i dalje prepoznatljiva, ali njena tekstura je ublažena, pore i nepravilnosti su smanjene, a sjaj kontrolisan.

„Cloud skin” nije sasvim novi pojam, već se već neko vrijeme koristi u korejskoj kozmetici, koja je poznata po svom naglasku na prirodne, meke završnice. Korejska industrija ljepote već dugi niz godina favorizuje korištenje proizvoda koji poboljšavaju izgled kože bez potrebe za teškim prekrivanjem.

S obzirom na popularnost korejskih trendova ljepote i sveprisutnost filtera na društvenim mrežama, nije iznenađujuće da je ovaj stil sada postao globalni fenomen. Umjesto da prekrivamo nepravilnosti teškim slojevima pudera, sada želimo izgledati kao da imamo besprijekornu kožu koja prirodno odražava svjetlost, s kontrolisanim i suptilnim mat efektom.

„Cloud skin” trend je pravi primjer kako se ljepota stalno razvija prema jednostavnosti i prirodnosti. To je revolucija u svijetu ljepote, gdje manje znači više.

