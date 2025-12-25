Logo
Ruska PVO oborila preko 140 ukrajinskih bespilotnih letelica

Izvor:

RT Balkan

25.12.2025

08:48

Komentari:

0
Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица
Foto: Tanjug / AP

Snage protivvazdušne odbrane su tokom noći oborile 141 dron Oružanih snaga Ukrajine iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"U periodu od 23.00 do 7.00 po moskovskom vremenu dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 141 ukrajinsku bespilotnu letjelicu avionskog tipa", navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, 62 drona oborena su u Brjanskoj oblasti, 12 u Tulskoj, 11 u Kaluškoj, a devet u Moskovskoj oblasti. Još osam bespilotnih letjelica uništeno je u Adigeji, sedam u Krasnodarskom kraju, po šest na Krimu i u Rostovskoj oblasti, po pet u Belgorodskoj i Voronješkoj oblasti, kao i iznad Azovskog mora.

илу-робот-19122025

Nauka i tehnologija

Zabrinjavajuće: AI modeli odbijaju da se ugase

Četiri drona oborena su u Kurskoj oblasti, a jedan u Volgogradskoj, dodali su u ruskom odbrambenom resoru.

Prema podacima operativnog štaba Krasnodarskog kraja, u luci Temrjuk nakon udara drona zapalila su se dva naftna rezervoara, ali povrijeđenih nije bilo, prenosi RT Balkan.

PVO

Rusija

Komentari (0)
