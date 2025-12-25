"U periodu od 23.00 do 7.00 po moskovskom vremenu dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 141 ukrajinsku bespilotnu letjelicu avionskog tipa", navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, 62 drona oborena su u Brjanskoj oblasti, 12 u Tulskoj, 11 u Kaluškoj, a devet u Moskovskoj oblasti. Još osam bespilotnih letjelica uništeno je u Adigeji, sedam u Krasnodarskom kraju, po šest na Krimu i u Rostovskoj oblasti, po pet u Belgorodskoj i Voronješkoj oblasti, kao i iznad Azovskog mora.

Nauka i tehnologija Zabrinjavajuće: AI modeli odbijaju da se ugase

Četiri drona oborena su u Kurskoj oblasti, a jedan u Volgogradskoj, dodali su u ruskom odbrambenom resoru.

Prema podacima operativnog štaba Krasnodarskog kraja, u luci Temrjuk nakon udara drona zapalila su se dva naftna rezervoara, ali povrijeđenih nije bilo, prenosi RT Balkan.