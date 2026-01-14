Ćute, sjede i primaju platu - tako je pojedinim narodnim poslanicima

Zamislite da vam je neto plata oko 3.375 KM, bez minulog rada. Zamislite da dođete na posao i ne osjećate potrebu da bilo šta uradite. Zamislite da se i ne pojavite na radnom mjestu. E, tako je pojedinim profesionalnim narodnim poslanicima. Ni ne čudi, njih 18-oro se lani nijednom nije javilo za riječ. Neki su više odsustvovali sa sjednica nego što su bili prisutni. Svi su zato uredno primili plate. Neki u tome ne vide ništa sporno.

“Skupština je odraz volje naroda. Ako ima neradnika u Skupštini, znači neradnika i u narodu, nažalost, tako je”, rekao je poslanik SP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Kokanović.

“Ima li ćutologa u Narodnoj skupštini? -Uvijek je bilo i uvijek će biti. Kako oni zarade platu? - Pa lijepo, sami znate kako je zarade, tako što ćute i sjede”, odgovorio je samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Kostadin Vasić.

Neki su se toliko utišali da se i njihove kolege iznenade kada im čuju imena.

“Čak se i mi poslanici nekada iznenadimo kada čujemo nečije ime u komisiji, jer to bude najčešće prvi put da smo čuli ime neke osobe da se pominje”, navela je poslanik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zagorka Grahovac.

Iako u manjini, ima onih koji poštuju svaki glas koji su na izborima dobili. Kažu, trude se da to i opravdaju.

"Ukoliko ja odlučim da ćutim i da ne pričam o tačkama dnevnog reda postavlja se objektivno pitanje kako se tim ljudima obratiti i za sutra novi mandat ili bilo šta drugo”, istakao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić.

Najaktivniji u skupštinskim klupama su Srđan Mazalica i Nebojša Vukanović. Jedini trocifreni po broju javljanja.

“Ne mislim da sam propustio nijednu tačku dnevnog reda od kada sam ušao u Narodnu skupštinu, rijetko koju svakako”, kazao je šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović i dodao:

“Očito da su neki poslanici došli ovdje da bi zastupali svoju regiju, interese određene građane, populacije, skretali pažnju na probleme, a da su drugi došli da tu budu glasačka mašinerija i da tu svoju ruku naplate nekom funkcijom.”

Nije važan broj javljanja. Ne radi se samo za govornicom, poručuju narodni tribuni u svoju odbranu.

“Imate nekada narodnih poslanika koji se manje javljaju, a koji su za svoju sredinu učinili mnogo više nego oni što se javljaju na svakoj tački dnevnog reda”, kazao je poslanik NPS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac.

“Mislite li da su svi zaradili platu? - Mislim da jesu. - Da su se svi javljali... - Nije, nije način poslaničke borbe nije samo diskusija. Tako da, zaista mislim da su kolege aktivne na drugi način. Javljam se za riječ kada smatram da mogu da kažem nešto što može doprinijeti opštem dobru i doprinijeti raspravi po određenim pitanjima ”, dodao je poslanik SPS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Maksim Skoko.

Možda bi se više radilo kada bi plata išla po učinku. Oni koji primaju još jednu platu na drugom radnom mjestu, u Parlamentu imaju naknadu u neto iznosu od oko 2.270 KM. Ona se uvećava i za nekoliko stotina maraka ako poslanik obavlja još neku funkciju u Skupštini.