Preminuo ratni starješina VRS Veljko Brajić

14.01.2026

15:43

Преминуо ратни старјешина ВРС Вељко Брајић
Foto: Pixabay

U Doboju je preminuo ratni starješina Vojske Republike Srpske Veljko Brajić.

Ostaće upamćen kao čovjek koji je svoj život posvetio vojničkoj časti, odgovornosti i ljubavi prema svom narodu.

"Njegov put obilježili su hrabrost, postojanost i odanost saborcima, a njegovo djelo ostaje kao trajan podsjetnik da čast i poštenje ni u najtežim vremenima ne gube svoju vrijednost ", saopšteno je iz Gradske boračke organizacije u Doboju.

Datum i mjesto sahrane i komemoracije biće naknadno objavljeni.

Vojska Republike Srpske

preminuo

