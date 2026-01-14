Preminuo ratni starješina VRS Veljko Brajić

14.01.2026
15:43
U Doboju je preminuo ratni starješina Vojske Republike Srpske Veljko Brajić.
Ostaće upamćen kao čovjek koji je svoj život posvetio vojničkoj časti, odgovornosti i ljubavi prema svom narodu.
"Njegov put obilježili su hrabrost, postojanost i odanost saborcima, a njegovo djelo ostaje kao trajan podsjetnik da čast i poštenje ni u najtežim vremenima ne gube svoju vrijednost ", saopšteno je iz Gradske boračke organizacije u Doboju.
Datum i mjesto sahrane i komemoracije biće naknadno objavljeni.
