Ovu stvar izvadite iz novčanika: Privlači bijedu i siromaštvo

Mnogi ljudi drže sve i svašta u novčaniku, a da nisu svjesni da to može donijeti lošu energiju i negativne finansijske okolnosti. Prema tradicionalnim vjerovanjima, određeni predmeti u novčaniku mogu djelovati kao "magnet" za bijedu i siromaštvo.

Jedan od takvih predmeta koji bi trebalo izbaciti iz novčanika su stari ili nepotrebni računi i papirići. Smatra se da oni simbolizuju plaćanje i trošenje novca, pa može izgledati kao da stalno prizivate troškove u svoj život. Umjesto toga, u novčaniku treba držati samo pravi novac i bankovne kartice.

Još jedna stvar na koju se često ukazuje jeste način na koji ste dobili svoj novčanik. Mnogi vjeruju da je bolje da ga sami kupite umjesto da ga primite kao poklon, jer tada gradite pozitivniji odnos prema njemu, ali i prema novcu koji u njega stavljate. Savjetuje se da se polovni novčanici ne koristi, jer je nejasno kakvu energiju su nosili sa prethodnim vlasnikom.

Takođe, prema nekim tradicionalnim shvatanjima, boja novčanika može imati uticaj na energiju i finansijski uspjeh. Na primjer:

-crvena se smatra bojom koja privlači bogatstvo i podstiče energiju obilja

-tamno plava i crna simbolizuju stabilnost i prosperitet

-smeđa se povezuje sa stabilnošću i sigurnošću finansija

-zelena se smatra dobrom za nove početke i finansijsko osnaživanje

Prema ovim vjerovanjima, pravilno organizovanje novčanika – bez suvišnih papira, sa malo viška novca i u boji koja vam "pripada" – može pomoći da privučete pozitivnu energiju i izbjegnete osjećaj finansijske nesigurnosti.